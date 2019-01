VIDEO - Tempat Belajar Bahasa Mandarin di Banda Aceh, Berpeluang Dapat Beasiswa di China

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Didirikan tahun 2011, Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin (BKPBM) Aceh merupakan turunan dari kantornya di Jakarta.

Seperti halnya di Jakarta, BKPBM Aceh membantu memfasilitasi beragam pelatihan untuk guru, serta memberikan pendidikan bahasa mandarin bagi pelajar maupun masyarakat Aceh sebelum menempuh pendidikan ke China.

Dipimpin Abdul Rani Usman sebagai Direktur, BKPBM Aceh kini sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Huazhong University Science and Technology Hubei, Nanchang University of China serta Nanjing University of China.

Rutin mengirimkan wakilnya ke China, BKPBM Aceh diisi oleh pengajar alumni dari universitas terakreditasi di China dan tenaga profesional yang didatangkan langsung dari China.

BKPBM juga memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa full scholarship serta pembuatan visa dan penerjemahan bahasa asing.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi BKPBM Aceh di Jalan Tgk Glee Iniem, Lorong Meunasah Meuriya, Tungkop, Darussalam.