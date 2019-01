Hino Perkenalkan New Dutro 130HD LSD

BANDA ACEH - PT Indomobil Prima Niaga Banda Aceh, diler utama Hino di Aceh, memperkenalkan varian terbaru New Dutro 130HD LSD, dalam acara Dutro Customers Gathering, di diler yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Lampeunerut, Aceh Besar, Jumat (21/12). Customers gathering dilaksanakan dalam rangka silaturahmi dengan para customer Hino yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar, dan wilayah lain.

Kepala Cabang PT Indomobil Prima Niaga Banda Aceh, Putra Mora Tua Sitanggang, kepada Serambi menyampaikan, terkait varian terbaru New Dutro 130HD LSD merupakan truk ringan enam roda yang handal di jalan berlumpur dan dilengkapi ban offroad, serta dilengkapi juga dengan teknologi Limited Slip Differential (LSD) yang berfungsi untuk mencegah terjadinya slip ketika melalui medan lumpur yang berat.

“Jadi unit ini sudah difasilitasi antislip. Kalau misalnya di jalan berlumpur bannya berputar dan kendaraan enggak bisa jalan. Maka di unit ini meskipun medannya berlumpur, ia tetap bisa jalan,” ujarnya.

Keunggulan lainnya adalah dilengkapi PTO transmisi yang menghasilan tenaga lebih kuat dan tidak cepat rusak, serta rem parkir dengan kinerja lebih baik untuk menahan kendaraan, bahkan ketika berhenti ditanjakan sehingga kendaraan menjadi lebih aman.

Putra menyebutkan, harga New Dutro 130HD LSD of the road Aceh sebesar Rp 366.900.000 per unit. “Saat ini kita juga sedang ada promosi akhir tahun sampai 31 Desember 2018. Pertama dari sisi DP yang lebih murah untuk yang enam roda Rp 25 juta per unit, termasuk juga bagi yang ingin membeli New Dutro tersebut maka DP-nya Rp 25 juta. Sedangkan untuk yang empat roda DP Rp 20 juta per unit,” sebutnya.

Selain itu, bagi yang melakukan SPK pada acara Dutro customer gathering maka customer berhak mendapatkan hadiah langsung berupa oli senilai Rp 5 juta, TV 43 inch, dan Samsung Gear S3.

Sementara dari purnajual, pihaknya mempunyai free service program (FSP) yaitu bagi yang membeli produk Hino maka digratiskan servis selama dua tahun atau 60.000/km. Lalu ada juga part price contract yaitu penawaran kepada konsumen berupa harga yang mengikat sejak dilakukan kontrak spare spart.

“Dalam meningkatkan layanan kepada customer, kita punya fasilitas dari Hino yaitu dapat dipanggil ke tempat untuk servis kendaraan. Jadi customer enggak perlu datang ke bengkel,” sebutnya.

Putra menambahkan untuk menggunakan jasa servis ini, maka customer harus menghubunginya paling lambat H-1 ke nomor Customer Care Officer (CCO) 0813 6247 0486 atau telpon (0651) 33108. “Minggu juga bisa untuk menggunakan jasa service ini. Tapi customer harus menghubunginya paling lambat H-1, misal butuh Minggu, maka dihubungi paling lambat Sabtu,” demikian Putra Mora Tua Sitanggang.(una)