ITS Uji Mobil Listrik ke Aceh

Kadis ESDM Aceh, Mahdimur dan GM PLN Aceh, Jefri Rosiadi tes mobil listrik buatan ITS Semarang, di rumah dinas Plt Gubernur Selasa (25/12).SERAMBI/HERIANTO

* Jarak Tempuh 5.000 Km

BANDA ACEH - Mobil listrik Kasuari, karya mahasiswa Institut Teknologi Surabaya (ITS), Selasa (25/12) diperkenalkan PT PLN Persero Wilayah I Aceh kepada sejumlah Kepala SKPA, di Pendapa Plt Gubernur. Kehadiran mobil listrik itu ke Aceh bagian dari uji coba yang dilakukan pihak ITS terhadap kekuatan dan daya tahan kendaraan tersebut.

Direktur Eksekutif PUI SKO ITS, Dr Muhammad Nuh Yuniarto dalam silaturahmi dengan para agen mobil dan Kepala SKPA di Pendapa Plt Gubernur, kemarin menjelaskan, uji coba mobil listrik itu mereka lakukan sejauh 5.000 Km dari Surabaya hingga Sabang.

“Road show ini selain untuk memperkenalkan mobil listrik karya anak bangsa, juga untuk mengetahui kekuatan dari mobil listrik Kasuari. Alhamdulillah, setelah menempuh jarak 5.000 Km dari Surabaya, Senin kemarin mobil listrik Kasuari tiba di Sigli dengan kecepatan 80-140 Km/jam, tidak ada mengalami gangguan mesin,” kata Muhammad Nuh Yuniarto.

Dikatakan, ITS mengembangan riset dan development mesin-mesin mobil listrik untuk mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap bahan bakar gas dan minyak. Keberadaan kendaraan listrik akan membebaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap bahan bakar gas dan minyak.

Pemaparan Yuniarto mendapat respon positif dari sejumlah Kepala SKPA yang hadir pada acara silaturahmi itu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Muhammad Raudhi, mewakili Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya mengatakan, sangat senang dikunjungi tim mobil listrik ITS. Apa lagi kunjungannya dalam rangka riset pengembangan industri mobil listrik. Aceh siap menerima hasil peneletian mobil listrik yang akan dikembangkan ITS setelah selesai road show keliling Indonesia dengan mobil listrik buatan ITS.

Sementara GM PT PLN Persero Wilayah I Aceh, Jefri Rosiadi mengatakan, road show mobil listrik buatan ITS Surabaya ini sangat bagus dan bisa membangun semangat nasionalisme, untuk mencintia produk sendiri, sebagaimana yang disampaikan Kadisperindag Aceh, Muhammad Raudhi dan Kadis ESDM Aceh, Mahdinur.

Tapi yang kita sayangkan sementara ini, kata Jefri, di Aceh belum ada agen penjual mobil maupun sepeda motor listrik. Dulu ada yang menjual sepeda listrik, tapi karena daya beli masyarakat masih rendah, agennya tutup. “Kita harapkan dengan adanya program road show mobil listrik dari ITS ini, bisa membangkitkan kembali semangat para agen mobil dan sepeda motor untuk membuka penjualan mobil dan sepeda motor listrik di Aceh.

Direktur PDPA, Zubir Sahim mengatakan, pihaknya siap menerima investor yang akan membuka perakitan mobil listrik dan sepeda motor di Kawasan Industri Ladong. Kita berikan bebas sewa lahan selama lima tahun dan potongan pajak daerah sampai 60 persen. Kecuali itu, semua perizinan yang dibutuhkan dilayani satu pintu,” ujarnya.



Pengembangan Berbagai Teknologi

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Cut Yusminar mengatakan, tahun depan pihaknya sudah membuat program pembangunan puluhan unit kapal bout kapasitas 10-15 gross ton (GT) tangkap ikan dari piber untuk dibagikan kepada nelayan di Aceh.

Jika pihak ITS bisa memproduksi mesin boat bertenaga listrik, kata Cut Yusminar, pihak DIKP Aceh siap membeli dan memasangkannya ke boat-boat nelayan. Hal serupa juga dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin. Dia mengatakan, ITS sudah melakukan penandatangan kerja sama dengan Pemerintah Aceh dalam pengembangan berbagai jenis teknologi, termasuk kendaraan listrik dan lainnya.

Kerja sama ITS dengan Pemerintah Aceh itu nanti, kata Syaridin, hendaknya dimasukkan poin kerja sama pengembangan sepeda motor listrik untuk SMK di Aceh. Minimal, lulusan SMK bisa memberpaiki sepeda motor listrik yang rusak dan juga bisa merangkai sepeda motor listrik yang baru untuk buatan SMK di Aceh.(her)