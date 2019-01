Cara Bikin 2018BestNine Ala Selebgram dan Tahu Jumlah Likes Foto Instagram Anda

Membuat best nine 2018 Instagram

SERAMBINEWS.COM - Pergantian tahun hanya tinggal menghitung hari, dan tahun 2018 pun berganti dengan 2019.

Orang-orang mulai menyiapkan resolusi untuk setahun ke depan agar kehidupan menjadi lebih baik.

Baca: Sejumlah Kafe di Lhokseumawe Dirazia, Pengunjung Langsung Dites Urine, Ini Hasilnya

Sebelum menyiapkan resolusi, tentu orang-orang melakukan flashback(mengingat kembali) tentang apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 agar apa yang tidak bisa dicapai di tahun 2018 bisa dicapai di tahun 2019, selain itu juga rencana yang dibuat menjadi lebih matang.

Nah, membicarakan tentang flashback, setiap orang memiliki cara unik tersendiri untuk mengingat momen yang ada di tahun 2018.

Baca: Satpol PP dan WH Lhokseumawe Kerahkan 50 Personil Untuk Patroli Pada Pergantian Tahun Baru

Salah satunya, flashback menggunakan akun Instagram yang kita punya.

Tentu menjelang akhir tahun ini sering melihat orang-orang yang melakukan flashback pada foto-foto yang diunggah melalui akun Instagram kan?

Biasanya flash back itu disebut Best Nine 2018, yakni foto-foto yang paling banyak mendapatkan like dari pengikutnya.

Mungkin beberapa dari Anda ada yang masih belum tahu bagaimana cara membuatnya?

Baca: BREAKING NEWS - Polsek Jaya Amankan Satu Napi Lapas Lambaro yang Kabur

Berikut ini Intisari akan bagikan kepada Anda cara membuat Best Nine 2018 terhadap foto-foto instagram Anda:

1. Pastikan Anda mengunggah foto pada tahun 2018