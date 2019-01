Harga BBM Nonsubsidi Turun

BANDA ACEH - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku mulai Sabtu (5/1) pukul 00.00 WIB. Harga baru yang berlaku di beberapa daerah berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Dalam siaran pers yang diterima Serambi dari Pertamina, harga BBM nonsubsidi di Aceh saat ini yaitu Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter dari Rp 7.800 menjadi Rp 7.650. Pertamax turun sebesar Rp 200 per liter dari Rp 10.400 menjadi Rp 10.200.

Kemudian, Pertamax Turbo turun sebesar Rp 250 per liter dari Rp 12.250 menjadi Rp 12.000. Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter Rp 10.500 menjadi Rp 10.300. Pertamina Dex turun sebesar Rp 100 per liter dari Rp 11.850 menjadi Rp 11.750.

Dikutip dari Tribunnews terkait penurunan BBM nonsubsidi ini, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, kebijakan ini mengikuti turunnya harga rata-rata minyak mentah di dunia.

Penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina, lanjutnya, telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. “Kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama pelanggan setia produk-produk Pertamina,” ujar Nicke.

Sementara Direktur Pemasaran Retail, Mas’ud Khamid menyebutkan, penyesuaian harga tersebut berlaku untuk jenis BBM Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Ia menambahkan, Pertamina akan terus mengevaluasi secara berkala harga BBM tersebut sesuai dengan dinamika harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah di pasar global. Untuk detail harga BBM dapat dilihat di www.pertamina.com. (una)

harga turun/liter

* Pertalite: Rp 150

* Pertamax: Rp 200

* Pertamax Turbo: Rp 250

* Dexlite: Rp 200

* Pertamina Dex: Rp 100