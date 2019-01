Klasemen Sementara dan Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2019 Hari Ini, Thailand Bertekad Bangkit

SERAMBINEWS.COM - Jadwal siaran langsung Piala Asia 2019 pada Kamis (10/1/2019) mempertemukan wakil Asia Tenggara, timnas Thailand, dengan Bahrain di Al Maktoum Stadium, Dubai.

Siaran langsung pertandingan Bahrain vs Thailand bisa disaksikan di Fox Sports Asia pada pukul 18.00 WIB sore nanti.

Pertandingan itu merupakan partai kedua di Grup A Piala Asia 2019.

Timnas Thailand mengusung misi bangkit setelah dihajar India pada partai pembuka (6/1/2019).

Hasil buruk tersebut menyebabkan pemecatan Milovan Rajevac dari kursi pelatih Thailand.

Baca: Thailand Kalah Telak dari India di Piala Asia 2019, FAT Pecat Pelatih Milovan Rajevac

Saat melawan Bahrain nanti, Tim Gajah Perang akan dipimpin pelatih interim Sirisak Yodyardthai.

Melihat rekam jejak kedua tim, Sirisak tak sungkan menyebut timnas Thailand sebagai underdog di hadapan Bahrain.

"Kami tidak diunggulkan melawan Bahrain dan UEA. Namun, kami berharap mendapatkan dua poin dari dua partai tersisa demi kebahagiaan fan," ucap Sirisak, dikutip BolaSport.com dari Phuket News.

Berikut ini klasemen sementara fase grup Piala Asia 2019 yang dilansir Serambinews.com dari akun twitter Asian Cup @Afcasiancup:

India, Yordania, dan China masing-masing sebagai tim yang berada di puncak klasemen sementara grup A, grup B, dan grup C.

Berikutnya Iraq, Saudi Arabia, dan Jepang adalah tim yang berada di puncak klasemen sementara grup D, grup E, dan grup F.

Selain Bahrain vs Thailand, jadwal siaran langsung partai yang bisa disaksikan di Fox Sports Asia hari ini adalah Yordania vs Suriah (Grup B) pukul 20.30 WIB dan India vs Uni Emirat Arab (Grup A) pukul 23.00 WIB.(*)

Artikel ini sudah tayang di BolaSport.com dengan judul "Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2019 Hari Ini , Thailand Bertekad Bangkit"

Baca: TNI Diserang saat Ambil Logistik di Papua, Kontak Tembak Terjadi, Ada yang Tewas dan Terluka

Baca: Menang Kasasi, Fahri Hamzah Minta PKS Bayar Ganti Rugi Rp 30 Miliar dalam Satu Minggu

Baca: Apakah Dosa Zina Diampuni oleh Allah SWT? Simak Penjelasan Ustaz Abdul Somad