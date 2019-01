Saat Pidato Kebangsaan Prabowo, Wartawan Asing Soroti Stasiun TV Kompas, iNews, Metro, dan tvOne

SERAMBINEWS.COM - Wartawan Malaysia yang juga dosen di Australia Ross Tapsell mengamati media-media yang ada di Indonesia saat pidato kebangsaan dari calon presiden (capres) 02 Prabowo Subianto.

Melalui Twitter miliknya, @RossTapsell, Ross mengatakan ada perbedaan yang mencolok dari media dalam penayangan pidato Prabowo, Senin (14/1/2019) malam.

Dilansir TribunWow.com, Ross mengunggah empat foto media televisi yakni tvOne, iNews, Metro TV, dan Kompas TV.

Pidato yang dimulai pada pukul 19.30 WIB tersebut terlihat ditayangkan oleh tvOne, Senin (14/1/2019).

Sementara Metro TV menanyangkan program 'Opsi' di jam yang sama.

Begitu juga dengan iNews yang menyiarkan program berita 'Top Files'.

Sedangkan stasiun Kompas TV menanyangkan secara live pidato itu juga.

Bedanya, Kompas TV juga mendatangkan narasumber untuk diwawancara di saat yang bersamaan dengan pidato Prabowo.

"Interesting media snapshot tonight: TVOne showing Prabowo’s speech live. Nothing on MetroTV or iNews. KompasTV showing prabowo soeech vision but has guests talking throughout," tulis @RossTapsell.

(Menarik melihat tayang media malam ini: Tv One menayangkan pidato langsung Prabowo. Tidak pada Metro Tv atau iNews, Kompas TV juga menayangkan pidato Prabowo saat mengutarakan visi misi namun ada narasumber yang berbicara-red).

