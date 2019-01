Fahmi Ichwansyah dapat Penghargaan Indonesia 50 Best Leader Award 2019

BANDA ACEH - Kepala Balai Litbangkes Aceh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan-Kementerian Kesehatan RI, Fahmi Ichwansyah, S.Kp, MPH, PH.D, mendapatkan penghargaan “Indonesia 50 Best Leader Award 2019' dari Indonesia Achievement Center yang bekerjasama dengan Tre Uno Event Management.

Penghargaan untuk putera Aceh kelahiran Banda Aceh, 5 September 1966 tersebut diberikan pada kategori “The Best Service Excellent of The Year” dan diserahkan oleh Rere Swastika Tanjung selaku ketua penyelenggara pada malam penganugerahan penghargaan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Jumat 11 Januari 2019.

Rere Swastika Tanjung dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi tertinggi ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus komit menciptakan karya dan prestasi yang lebih tinggi untuk masyarakat dan juga sebagai panutan bagi generasi muda. “Sehingga pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional, menghadapi tantangan serta menggugah semangat kebangkitan”, ujar Rere.

Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan Indonesia Achievement Center bersama Tre Uno Event Managementsebagai bentuk apresiasi dan anugerah kepada perusahaan nasional dan swasta, lembaga atau profesional yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan signifikan dan serasi dengan akselerasi kemajuan perekonomian Indonesia. (*)