1.243 Peserta Lulus CPNS Kemenag Aceh, 7 Formasi Kosong

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 1.243 peserta dinyatakan lulus sebagai CPNS Jajaran Aceh'>Kanwil Kemenag Aceh, yang sudah diumumkan sejak dua hari lalu.

Sedangkan formasi CPNS Aceh'>Kanwil Kemenag Aceh tahun ini sebanyak 1.25O orang, sebagian besar merupakan formasi guru.

Tujuh formasi dinyatakan masih kosong merupakan formasi untuk guru bidang studi prakarya.

Hal itu disampaikan oleh Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, Saifuddin SE kepada Serambinews.com, Kamis (17/1/2O18).

"Formasi yang kita terima 1250, yang lulus hanya 1243 orang, jadi 7 formasi lagi kosong," kata Saifuddin.

Saifuddin menjelaskan, menurut data dari Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 2.937 orang.

Selain itu, Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh, Saifuddin, SE berharap peserta yang dinyatakan lulus untuk melakukan pemberkasan usul penetapan NIP CPNS.

Baca: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kemenag 2018, Download PDF di Sini

Baca: Memasuki Hari Ke-8 Tes CPNS Kemenag Aceh, Baru 109 Orang yang Lulus

"Sehubungan dengan pengumuman kelulusan CPNS yang sudah diumumkan tadi malam kami harapkan kepada semua peserta yang sudah lulus agar segera menyelesaikan persyaratan untuk pengusulan berkas CPNS," kata Saifuddin.

Saifuddin mengucapkan selamat kepada peserta yang sudah lulus.

"Come and join us. Semoga kehadiran adik-adik di lembaga ini bisa menjadi suplemen untuk meningkatkan produktifitas kinerja lembaga yang kita cintai ini," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan kepada Peserta CPNS Kemenag Aceh yang lulus bahwa kelulusan mereka adalah murni berkat doa dan usaha mereka sendiri.

"Jadi kalau ada oknum yang meminta uang karena telah membantu meluluskan, JANGAN ditanggapi dan segera laporkan ke pihak berwajib, "tandasnya. (*)