Studi Terbaru: Lebih dari 250 Ribu Orang akan Meninggal Dunia Akibat Perubahan Iklim

SERAMBINEWS.COM - Menurut sebuah studi terbaru, dalam beberapa dekade mendatang, lebih dari seperempat juta orang mungkin akan meninggal akibat perubahan iklim.

Di 2014, World Health Organization (WHO) sempat memperkirakan, perubahan iklim akan menyebabkan 250 ribu kematian setiap tahunnya antara 2030 hingga 2050.

Beberapa faktor pemicunya seperti kekurangan gizi, gelombang panas, dan malaria.

Namun, menurut studi terbaru yang dipublikasikan pada The New England Journal of Medicine, angka tersebut sangat 'konservatif'.

Sebab, itu tidak mempertimbangkan faktor perubahan iklim lain yang dapat meningkatkan kematian––seperti perpindahan populasi dan pengurangan produktivitas akibat suhu yang semakin panas.

Sebagai tambahan, menurut Dr. Andrew Haines, ahli epidemiologi dan mantan Direktur London School of Hygiene & Tropical Medicine, perkiraan WHO juga tidak memperhitungkan kematian yang terkait gangguan pelayanan kesehatan yang disebabkan cuaca ekstrem atau peristiwa iklim.

Meskipun studi terbaru ini tidak memberikan perkiraan angka kematian, tapi kemungkinan jumlahnya lebih banyak dari dugaan WHO.

Kematian akibat menurunnya produksi pangan saja akan menyebabkan kematian 529 ribu orang dewasa pada 2050.

Selain kematian, menurut World Bank, perubahan iklim juga membuat lebih dari 100 juta orang mengalami kemikinan ekstrem pada 2030.

Pada akhirnya, itu menyebabkan mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan.

"Perubahan iklim dapat menyebabkan cedera, penyakit, serta kematian. Dan risiko ini akan meningkat mengingat perubahan iklim juga semakin parah––mengancam kesehatan jutaan orang.

Ancaman perubahan iklim ini menuntut tindakan tegas dari para ahli kesehatan profesional dan pemerintah untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang," papar peneliti. (*)