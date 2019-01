Avanza dan Veloz Terbaru Diluncurkan

Direktur Utama PT Dunia Barusa, Muhammad Hanafiah beserta jajarannya berfoto bersama saat Grand Launching New Avanza dan New Veloz di Showroom Toyota di Jalan Mr Mohd Hasan, Gampong Batoh, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh, Sabtu (19/1). SERAMBI/HARI MAHARDHIKA

BANDA ACEH - PT Dunia Barusa selaku main diler Toyota di Aceh, meluncurkan New Avanza dan New Veloz, di Showroom Toyota, Batoh, Banda Aceh, Sabtu (19/1). Harga off the road Aceh untuk kedua varian tersebut mulai Rp 197.450.000 hingga Rp 247.650.000/unit.

Deputy Operation Manager PT Dunia Barusa, Afriady Muhammad kepada Serambi menyampaikan, kepada pelanggan yang ingin memiliki produk terbaru Toyota ini, ready stok. “Hari ini (kemarin-red) PT Dunia Barusa memperkenalkan New Avanza dan New Veloz dengan penampilan semakin futuristik dengan fitur yang menonjolkan tombol-tombol digital,” jelasnya.

Dikatakan, pelanggan dapat memperoleh kedua produk ini secara cash maupun kredit. Untuk New Avanza bisa diperoleh dengan DP Rp 48.671.850/unit jangka waktu lima tahun, dengan angsuran per bulan Rp 4.650.000/unit. Sedangkan New Veloz dapat diperoleh dengan DP Rp 54.504.765/unit jangka waktu lima tahun dengan angsuran Rp 5.270.000/unit.

Afriady menjelaskan, perubahan mendasar pada penampilan New Avanza terlihat pada bagian depan, yang tampak semakin kokoh, stylish dan modern. Perubahan mencolok terlihat pada empat lampu headlamp yang menggunakan lampu LED, serta ditunjang desain yang mengekspresikan sorotan tajam dan ramping.

Disamping itu, garis bodinya memberikan kesan penampilan lebih panjang dibanding versi sebelumnya. Penyegaran pada roda (velg) makin memperkuat penampilan New Avanza yang semakin berkelas.

Sementara tampilan yang lebih kuat terlihat pada New Veloz. Desain trapesium pada grille-nya menjadikan New Veloz terlihat semakin stylish. “Pada bagian belakang, tampilan New Avanza dan New Veloz juga tampak lebih lebar dengan desain terbaru dari lampu belakang,” kata Afriady.

Pada sisi interior, hadir dengan warna yang mewah, serta cover seat baru. Pada New Veloz bahkan stitching-nya berwarna merah menegaskan nuansa sporty di kabin. Bagi pengemudi, tampilan meter cluster pun hadir lebih modern dan mudah dibaca informasinya. Sementara desain center cluster dan A/C control juga mengalami penyegaran.

“Semua varian New Avanza dan New Veloz menggunakan console box yang dilengkapi illumination lamp, power slot (row 1 dan 2), serta USB port (row 3),” sebutnya.

Pada fitur keselamatan All New Avanza dan All New Veloz dilengkapi dengan dual SRS airbags, seatbelt with pretensioner and force limiter, ABS (anti-lock braking system), ISOFIX, 3 points seatbelt, side impact beam, dan front passenger seat belt warning.(una)