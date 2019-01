Seribuan Pelajar Adu Prestasi di Saleum V

BANDA ACEH - Sebanyak 1.400 pelajar dari seluruh Aceh berkompetisi dalam Science and Art Contest for Lighting up Education to be Unbreakable Memory of MAN Model (Saleum) V. Kegiatan yang diselenggarakan MAN Model Banda Aceh itu dibuka Wali Kota, Aminullah Usman, Sabtu (19/1).

Para peserta berasal dari 70 sekolah tingkat MTs dan MA dari sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Mereka akan berkompetisi di 19 cabang perlombaan. Aminullah saat membuka Saleum V menyampaikan, kegiatan tersebut memiliki makna penting, karena dapat menciptakan dan menumbuhkan kreativitas para generasi muda sehingga nantinya mereka akan siap terjun ke masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada MAN Model Banda Aceh yang telah berhasil melaksanakan kegiatan Saleum untuk yang kelima kalinya. Semoga dapat menjadi contoh nyata dan ditiru sekolah lainnya,” kata Wali Kota.

Kepala MAN Model, Drs Mukhlis MPd mengatakan, pelaksanaan SALEUM kali ini merupakan yang terbesar, karena pesertanya mencapai 1.400 orang dan berasal dari seluruh kabupaten/kota. Semua perlombaan akan berlangsung di kompleks MAN Model Banda Aceh. Menurutnya, tahun ini banyak partisipasi sekolah dari luar aceh karena penyelenggara menyediakan akomodasi menginap di asrama PSDB MAN Model bagi yang dari luar daerah.

Dalam ajang Saleum, kata Mukhlis, cabang cerdas cermat, Tahfiz Quran, Syarhil Quran, dan Tenis Meja menjadi perlombaan paling favorit dan diminati peserta. Menurutnya, kegiatan menjadi ajang persahabatan antar siswa dan membentuk sinergisitas antara sekolah dan madrasah yang selama ini berada di bawah dua instansi, yaitu Dinas Pendidikan dan Kemenag. “Untuk juara satu hingga tiga pada lomba tingkat SMP, akan kita bebaskan tes untuk masuk ke MAN Model,” ujarnya.

Kakanwil Kemenag Aceh, Drs HM Daud Pakeh mengatakan, kegiatan seperti Saleum akanmendorong anak-anak Aceh berkiprah dalam berbagai lini di masa depan. Serta sebagai upaya membentuk karakter anak Aceh, karena di ajang itu mereka diharuskan berkompetisi dan menjalin silaturahmi.

Sejumlah perlombaan dalam ajang saleum yaitu untuk tingkat MTs/SMP ada tujuh cabang yaitu Tahfidhul Quran, Tilawah, cerdas cermat, olimpiade MIPA, Pidato Bahasa Aceh, pidato Bahasa Arab, dan tenis meja. Sedangkan untuk tingkta SMA/MA ada sembilan cabang yaitu festival seni tari, rapai geleng, nasyid acapella, tajhiz mayyit, Tahfidhul Quran, kaligrafi, syarhil quran,debat bahasa inggris, dan cerdas cermat. Serta tiga perlombaan umum yaitu fotografi, film pendek, dan rangking 1.(mun)