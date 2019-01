Hadapi UN, Alumni SMAN 1 Tapaktuan Gelar Try Out

Ribuan peserta tingkat SD, SMP, dan SMA mengikuti try out akbar, di Gedung Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Minggu (31/1)

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Alumni SMAN 1 Tapaktuan (ASMAT) leting 2018 bekerja sama dengan seluruh alumni SMAN 1 Tapaktuan mengadakan try out akbar menghadapi UN 2019 di SMAN 1 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (26/1/2019).

Kegiatan ini terselenggarakan berkat adanya kerja sama ASMAT Leting 2018 dengan lembaga bimbingan belajar APLUS dan Bank Aceh serta dukungan Kepala Sekolah SMAN 1 Tapaktuan, Jaspiandi dan keluarga besar SMAN 1 Tapaktuan.

Ketua panitia try out alumni 2018 Muhammad Yorgi Samudra mengatakan bahwa try out akbar ini merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh alumni-alumni SMAN 1 Tapaktuan, dan selain untuk memprsiapkan siswa-siswi menghadapi UN.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat ukhuwah dan tali silturahmi antaralumni SMAN 1 Tapaktuan serta keluarga besar SMAN 1 Tapaktuan.

"Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada alumni SMAN 1 Tapaktuan, bimbel Aplus, Bank Aceh dan seluruh panitia pelaksana try out akbar UN 2019 di SMAN 1 Tapaktuan," ungkap Muhammad Yorgi Samudra.

Try out akbar ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas XII SMAN 1 Tapaktuan yang berjumlah 217 siswa.(*)