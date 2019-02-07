Advertorial

Ucapan Selamat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk Bapak Kombes Pol T. Saladin, SH

Selamat dan Sukses atas Pelantikan Bapak Kombes Pol T. Saladin, SH Sebagai Dirreskrimsus Polda Aceh

Ucapan Selamat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk Bapak Kombes Pol T. Saladin, SH
serambinews.com

PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Mengucapkan

Selamat dan Sukses atas Pelantikan
Bapak Kombes Pol T. Saladin, SH
Sebagai Dirreskrimsus Polda Aceh

Oleh
Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Rio S. Djambak
pada Rabu 6 Februari 2019 di Banda Aceh

ttd

SULAIMAN, SE.,M.S.M
Ketua

Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si
Wakil Ketua

TEUKU IRWAN DJOHAN, ST
Wakil Ketua

H. DALIMI, SE.Ak
Wakil Ketua

Suhaimi, SH, MH
Sekretaris DPRA

Tags
T Saladin
Polda Aceh
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Editor: iklan@serambinews.com
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