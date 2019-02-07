Advertorial
Ucapan Selamat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk Bapak Kombes Pol T. Saladin, SH
Selamat dan Sukses atas Pelantikan Bapak Kombes Pol T. Saladin, SH Sebagai Dirreskrimsus Polda Aceh
serambinews.com
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Mengucapkan
Selamat dan Sukses atas Pelantikan
Bapak Kombes Pol T. Saladin, SH
Sebagai Dirreskrimsus Polda Aceh
Oleh
Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Rio S. Djambak
pada Rabu 6 Februari 2019 di Banda Aceh
ttd
SULAIMAN, SE.,M.S.M
Ketua
Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si
Wakil Ketua
TEUKU IRWAN DJOHAN, ST
Wakil Ketua
H. DALIMI, SE.Ak
Wakil Ketua
Suhaimi, SH, MH
Sekretaris DPRA
Tags
T Saladin
Polda Aceh
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Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia