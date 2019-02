Serambi Kembali Raih Anugerah IPMA

* Grup Tribun Borong 16 Trofi

SURABAYA - Harian Serambi Indonesia kembali meraih penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS). Penghargaan itu adalah Bronze Winner untuk kategori The Best of Sumatera Newspaper Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2019. Bagi Serambi, ini adalah gelar yang keenam kali sejak ikut serta dalam event tersebut pada tahun 2014.

Trofi dan piagam tersebut diserahkan Ketua SPS Pusat, Alwi Hamu yang diterima Manajer Produksi Serambi Indonesia, Jamaluddin, pada “Awarding Night SPS dan Satu Dekade IPMA” di Gedung Siola, Surabaya, Jawa Timur, tadi malam.

Adapun entri (cover halaman satu) Serambi Indonesia yang meraih medali perunggu itu adalah cover edisi Jumat, 5 Januari 2018, dengan judul LP Banda Aceh Rusuh. (Lihat gambar)

Untuk diketahui, sebelumnya Serambi juga meraih Bronze Winner pada tahun 2014, tahun 2015 trofi silver (perak), serta tahun 2016, 2017, dan 2018 juga mendapat Bronze Winner.

Selain keluarga besar SPS serta para pemenang IPMA dan beberapa kategori lainnya, acara Awarding Night (Malam Penganugerahan) IPMA tersebut juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Selain Serambi, koran di bawah Kompas Gramedia Group yang juga menerima penghargaan pada acara yang sama adalah Tribun Pekanbaru (Bronze IPMA), Bangka Pos (Bronze IPMA), Sriwijaya Post (Bronze IPMA), Tribun Sumsel (Bronze IPMA), Tribun Jambi (Silver IYRA dan Bronze IPMA), Tribun Lampung (Silver IYRA dan Silver IPMA), Tribun Yogya (Silver IPMA), Surya (Silver IPMA), Warta Kota (Silver IPMA), Tribun Pontianak (Bronze IPMA), Tribun Timur (Bronze IPMA), serta Banjarmasin Post (Silver IYRA dan Bronze IPMA).

“Aspek yang dinilai dalam penghargaan ini adalah desain grafis 25%, ide kreatif 25%, branding 15%, foto jurnalisme 20%, dan komunikasi 15%,” lapor Manajer Produksi Serambi Indonesia, Jamaluddin, seusai menerima penghargaan tadi malam.

Ditambahkan, panel juri pada event tersebut berlatar belakang praktisi (ahli) di bidang desain grafis dan branding, foto jurnalisme, marketing, periklanan, dan komunikasi massa.

Selain IPMA, pada acara tersebut panitia juga memberikan penghargaan kepada kategori lain, yaitu Indonesia Young Readers Awards (IYRA), Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA), Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA), serta Indonesia Media Research Awards and Summit.