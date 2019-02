Mosa Kembali Gelar Flash

* Pendaftaran Hingga 15 Februari 2019

BANDA ACEH - OSIS SMA Negeri Modal Bangsa (Mosa) Aceh kembali menggelar Future Language and Art for Smart Students of Highschool (Flash) Allegiance ‘A Quarter Century of Brilliance’, 21-25 Februari 2019 di kampus sekolah berasrama itu. Pendaftaran ajang kompetisi siswa terbesar se-Aceh ini sudah dibuka sejak 31 Januari 2018 dan akan ditutup pada 15 Februari 2019.

Informasi itu diungkapkan Koordinator Bidang Humas SMAN Modal Bangsa, Eva Susanti, didampingi Ketua Panitia Flash Allegiance 2019, Afdhalul Rizqi Muhammad dan Ketua Humas FLASH, Muhammad Wildan Zaki, dalam kunjungan ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Jumat (8/2). Delegasi Mosa disambut Sekretaris Redaksi (Sekred) Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Newsroom Serambi.

Pada kesempatan itu, Sekred Serambi Indonesia, Bukhari M Ali mengatakan, Flash merupakan kompetensi siswa terbesar yang selalu ditunggu masyarakat Aceh. Pihaknya aktif memberitakan ajang itu karena dinilai sangat bermanfaat bagi siswa-siswi se-Aceh. “Flash ikut mengembangkan kompetensi putra-putri daerah. Selain meningkatkan daya saing siswa, ajang tahunan ini juga efektif untuk menyeleksi mereka yang terbaik dari kabupaten/kota di Aceh,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Flash Allegiance 2019, Afdhalul Rizqi Muhammad mengatakan, selain melalui website resmi https://flashallegiance.wixsite.com/flash, pendaftaran juga dapat dilakukan di Pantry Kafe Pango dan Bimbingan Belajar (Bimbel) A+ Banda Aceh. “Kami masih membuka pendaftaran untuk tingkat SD, SMP, SMA sederajat, serta umum hingga 15 Februari mendatang,” ujarnya.

Disebutkan, aneka lomba untuk tingkat SMA sederajat yakni Mosa school debating championship, counting contest (lomba berhitung), musikalisasi puisi, speech contest (pidato), qiraatul kutub, tahfiz Quran, desain poster, paduan suara, insight quiz, dan film pendek. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat, cabang yang diperlombakan yaitu counting contest, olimpiade MIPAING, tahfiz Quran, story telling, cerdas cermat AMIPAING, vokal solo, cipta puisi, baca puisi, monolog, dan MTQ.

“Ada cabang baru yang kami perlombakan mulai tahun ini, seperti monolog untuk tingkat SMP, baca puisi untuk tingkat SMP, paduan suara untuk tingkat SMA, poster untuk tingkat SMA, dan hitung cepat untuk tingkat SD,” kata Afdhal, panggilan akrabnya. Sedangkan untuk kategori umum, FLASH juga memperlombakan esai, fotografi, dan best of the best atau ranking 1.

Pada bagian lain, Ketua Humas Flash 2019, Muhammad Wildan Zaki menambahkan, Flash tahun ini terasa lebih lengkap dengan keikutsertaan murid SD sederajat dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk kesempatan perdana itu, panitia memperlombakan satu-satunya cabang yaitu Mosa counting contest atau lomba berhitung.

“Mulai tahun ini kami membuat satu inovasi yaitu dengan membuka cabang lomba untuk tingkat SD. Orang tua bisa mendaftarkan anaknya secara langsung karena tidak terikat dengan pihak sekolah,” ujar Wildan. Pihaknya juga akan mengusahakan agar lomba hitung cepat SD itu dapat diadakan pada hari libur, sehingga anak-anak bisa diantar langsung oleh orang tuanya ke lokasi lomba.(fit)