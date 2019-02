Jumlah Utang Amerika Serikat Membengkak, Hampir 60 Kali Lipat Lebih Besar dari Utang Indonesia

Presiden AS Donald Trump memperlihatkan dokumen yang ditandatanganinya dalam pertemuan bersejarah dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, di Singapura, Selasa (12/6/2018).

Kevin Lim/The Straits Times via Anadolu Agency

SERAMBINEWS.COM - Meski negara adikuasa, ternyata Amerika Serikat juga tidak bisa menghindari utang berlebih.

Hal itu terlihat dari jumlah utangnya yang disebut terus membengkak hingga kini, bahkan jumlahnya melebihi utang Indonesia.

Utang Amerika Serikat ( AS) dilaporkan mencapai 22 triliun dollar AS, atau Rp308.709 triliun, pertama dalam sejarah negara itu.

Sedangkan Indonesia diketahui memiliki utang sebesar Rp5.257 triliun menurut data dari Kementrian Keuangan Indonesia.

Pernyataan harian Kementerian Keuangan AS pada Selasa (12/2/2019) menunjukkan utang nasional telah berada di angka 22,01 triliun dollar AS, atau Rp 308.872 triliun.

Dilaporkan New York Post, sebagai perbandingan, utang AS mencapai 19,95 triliun dollar AS, sekitar Rp 279,954 triliun, ketika Presiden Donald Trump dilantik pada Januari 2017.

Utang itu meningkat sejak Trump memperkenalkan paket kebijakan pemotongan pajak 1,5 triliun dollar AS, atau Rp 21.046 triliun.

Kemudian tindakan Kongres AS pada tahun lalu untuk meningkatkan anggaran belanja di sektor domestik serta program militer.

USA Today memberitakan, AS menambah utang baru 1 triliun dollar AS, atau Rp 14.033 triliun, dalam 11 bulan terakhir.

Michael Peterson, kepala lembaga think tank tanggung jawab fiskal Yayasan Peter G Peterson berkata, angka terbaru itu merupakan peringatan.