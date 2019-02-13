Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Hari Ulang Tahun Ke-30 Serambi Indonesia 9 Februari 1989 - 9 Februari 2019
serambinews.com
KELUARGA BESAR
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Mengucapkan Selamat
Hari Ulang Tahun
Ke-30 Serambi Indonesia
9 Februari 1989 - 9 Februari 2019
Semoga tetap menjadi media yang Independen dan kredibel
dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan selalu mendapat berkah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala
ttd
Prof. DR. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
Ketua
Tgk. H. M. Daud Zamzamy
Wakil Ketua I
Tgk. H. Faisal Ali
Wakil Ketua II
Tgk. H. Hasbi Albayuni
Wakil Ketua III
Dr. H. Syukri Bin Muhammad Yusuf, MA.
Kepala Sekretariat
Baca Juga
Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia