Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Hari Ulang Tahun Ke-30 Serambi Indonesia 9 Februari 1989 - 9 Februari 2019

Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
serambinews.com

KELUARGA BESAR
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Mengucapkan Selamat
Hari Ulang Tahun
Ke-30 Serambi Indonesia
9 Februari 1989 - 9 Februari 2019

Semoga tetap menjadi media yang Independen dan kredibel
dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan selalu mendapat berkah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala

ttd

Prof. DR. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy
Wakil Ketua I

Tgk. H. Faisal Ali
Wakil Ketua II

Tgk. H. Hasbi Albayuni
Wakil Ketua III

Dr. H. Syukri Bin Muhammad Yusuf, MA.
Kepala Sekretariat

Tags
HUT ke-30 Serambi Indonesia
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Editor: iklan@serambinews.com
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