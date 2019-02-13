Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Hari Ulang Tahun Ke-30 Serambi Indonesia 9 Februari 1989 - 9 Februari 2019

Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
serambinews.com

Direktur dan Keluarga Besar
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Mengucapkan Selamat
Hari Ulang Tahun
Ke-30 Serambi Indonesia
9 Februari 1989 - 9 Februari 2019

Semoga tetap menjadi media yang Independen dan kredibel
dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan selalu mendapat berkah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala

ttd

Dr. dr. Azharuddin,Sp.OT, K-Spine, FICS
Direktur RSUDZA

Tags
HUT ke-30 Serambi Indonesia
Baca Juga
Editor: iklan@serambinews.com
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan