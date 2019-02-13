Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
Hari Ulang Tahun Ke-30 Serambi Indonesia 9 Februari 1989 - 9 Februari 2019
serambinews.com
Direktur dan Keluarga Besar
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
Mengucapkan Selamat
Hari Ulang Tahun
Ke-30 Serambi Indonesia
9 Februari 1989 - 9 Februari 2019
Semoga tetap menjadi media yang Independen dan kredibel
dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan selalu mendapat berkah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala
ttd
Dr. dr. Azharuddin,Sp.OT, K-Spine, FICS
Direktur RSUDZA
Baca Juga
-
Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. BANDA ACEH
-
Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
-
HUT Ke-30 Serambi Indonesia Dirayakan dalam Kebersamaan dan Rasa Syukur
-
Ucapan Selamat HUT Serambi Indonesia ke- 30 dari DPR Aceh
-
Alhamdulillah, 1989 ke 2019
Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia