Beli Honda Vario Berpeluang Dapat Mobil

All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125

* Berlangsung hingga Maret 2019

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Capella Dinamik Nusantara selaku main diler sepeda motor Honda di Aceh memberikan hadiah undian bernilai ratusan juta rupiah bagi yang membeli All New Honda Vario 125 atau All New Honda Vario 150, pada periode pembelian Januari-Maret 2019. Hadiah ini sebagai bentuk apresiasi atas tingginya minat pecinta skutik di Tanah Air.

Regional Head PT Capella Dinamik Nusantara wilayah Aceh, Hermawan Kunhardi dalam siaran pers yang diterima Serambi, Rabu (13/2), menyampaikan, sales program Honda Vario ini diadakan sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggan yang menyukai skutik Honda, sehingga dengan adanya program ini diharapkan memberikan kebahagiaan bagi pelanggan yang membeli Honda Vario 125 maupun Honda Vario 150.

Dikatakan, para pelanggan yang membeli All New Honda Vario pada periode yang sudah ditentukan di seluruh jaringan diler Honda berkesempatan mendapatkan hadiah undian, yang akan diundi secara regional berupa satu unit mobil, sepeda motor Honda, dan hadiah lainnya.

“Selain itu bagi pelanggan yang melakukan pembelian All New Honda Vario 125 juga akan mendapatkan hadiah langsung berupa cabutan di diler setempat,” sebutnya.

Ia menambahkan, potongan harga juga dapat diperoleh bagi pelanggan yang ingin melakukan repeat order dan trade in sepeda motor miliknya. Hal ini sebagai bentuk kemudahan agar masyarakat dapat memiliki motor skutik yang sangat diminati sepanjang tahun lalu.

Selain berkesempatan mendapatkan hadiah undian, dan hadiah cabutan, pelanggan juga akan mendapatkan promo repeat order dan trade in berupa potongan harga sebesar Rp 440.000 bagi yang ingin memiliki All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150.

“Program ini berlaku untuk pembelian ulang bagi pelanggan yang sudah memiliki motor Honda BeAT series, Honda Vario 110, Honda Vario 125 dan seluruh tipe cub Honda,” kata Hermawan Kunhardi.

Sales Departement Head PT Capella Dinamik Nusantara wilayah Aceh, Wandy Salim menyampaikan, All New Honda Vario 150 hadir sebagai skutik performa tinggi dengan pengembangan mesin 150 cc yang dilengkapi fitur baru, seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm. “Dengan catatan waktu 11,6 detik, All New Honda Vario 150 dapat menempuh jarak 0-200 meter dan dapat mencapai top speed 105 km/jam,” sebutnya.

Sistem pengereman juga lebih nyaman dengan disematkan Wavy Disc Brake berukuran 190 mm, dan semakin optimal dengan kehadiran teknologi Combi Brake System (CBS), yang membantu menyeimbangkan pengereman roda belakang dan depan secara lebih optimal.

Sementara All New Honda Vario 125 juga dihadirkan dengan akselerasi mesin kapasitas 125 cc yang lebih baik dari model sebelumnya, memiliki catatan waktu tempuh 12,5 detik untuk jarak 0-200 meter, dan dapat mencapai top speed 98 km/jam. “Dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS) yang tersematkan, All New Honda Vario 125 dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar teririt di kelasnya yaitu 51,7 km/liter dengan metode ECE R40,” demikian Wandy Salim. (una)