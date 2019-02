Disebut Rizal Ramli Jadi Menteri Paling Diinginkan Dipecat, Menteri Susi Tersipu Sambil Tutupi Mulut

SERAMBINEWS.COM - Menteri Susi Pudjiastuti tersipu saat disebut Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Rizal Ramli paling bandel dan paling banyak diinginkan untuk dipecat.

Hal ini diungkapkan Rizal Ramli saat bersama dengan Susi menjadi narasumber di acara Talkshow Akbar: Potret Ekonomi di Tahun Politik, tv One, Rabu (13/2/2019).

Rizal Ramli yang duduk berhadapan dengan Susi mulanya ditanya oleh pembawa acara soal kinerja kelautan Indonesia.

"Kalau dari segi kelautan bagaimana Bung Rizal?," ujar pembawa acara.

"Kalau saya susah nge-judge Ibu Susi, tapi ini menteri paling bandel," ujar Rizal Ramli.

"Yang lobi di dalam kabinet supaya beliau dipecat itu banyak sekali, ya i have to tell you the truth (saya harus katakan kenyataannya), saya belain, yang lobi banyak sekali bu, kebanyakan yang punya kepentingan bisnis dunia itu," tambahnya.

Mendengar pernyataan dari Rizal Ramli Menteri Susi terlihat tersipu sambil menutup mulutnya.

Susi juga terlihat tertawa mendengarnya.

Susi menutup mulutnya saat disebut menteri paling diinginkan dipecat (Capture YouTube Talkshow TvOne)

Lalu, Rizal memberikan pujian pada Susi soal keberaniannya melawan penangkapan ilegal.

Menurut Rizal, Susi merupakan sosok yang berani dan anti-suap.