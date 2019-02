Biografi Bob Marley, Legenda Reggae yang Gagal Dibunuh, dan Diduga Palsukan Kematiannya

SERAMBINEWS.COM - Don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Demikian penggalan lirik dari lagu berjudul Three Little Birds yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Jamaika, Bob Marley.

Dia terkenal karena keyakinannya yang kuat pada "Gerakan Rastafari", yang dapat tercermin dari lagu-lagu yang dia nyanyikan.

Sebagai penyanyi, musisi, dan penulis lagu, Marley menjadi duta dunia untuk musik reggae. Lagunya terjual lebih dari 20 juta kopi selama kariernya.

Jika dia masih hidup hingga hari ini, Bob Marley berusia 74 tahun. Kehidupan awal Robert Nesta Marley lahir pada 6 Februari 1945 di St. Anne, Nine Mile, Jamaika.

Orangtuanya bernama Norval Sinclair dan Cederlla Booker. Norval merupakan seorang pengawas sebuah perkebunan. Sementara Cedella berprofesi sebagai penulis lagu. Ayahnya yang berkulit putih meninggal dunia ketika Marley masih berusia 10 tahun.

Salah satu teman masa kecilnya di St. Anne adalah Neville "Bunny" O'Riley Livingston. Keduanya bersekolah di tempat yang sama dan berbagi kecintaannya pada musik. Bunny mengingspirasi Marley untuk belajar bermain gitar.

Kedekatan mereka turut berpengaruh pada kehidupan ayah Bunny, Thadeus, dan ibu Marley. Akhirnya, keduanya dikaruniai seorang putri bernama Pearl. Mereka semua tinggal bersama untuk sementara waktu di Kingston.

Saat berada di Kingston pada akhir 1950-an, Marley hidup di salah satu lingkungan termiskin di kota tersebut, Trench Town. Namun, itu semua membuatnya menemukan inspirasi untuk bermusik.

Trench Town memang dikenal dengan sejumlah pemain musik yang sukses dan dianggap sebagai "Motown of Jamaica". Musik dari Amerika Serikat juga mengalir di kota tersebut melalui radio dan jukebox.

Bob Marley kemudian menyukai seniman seperti Ray Charles, Elvis Presley, Fats Domino, dan Drifters.