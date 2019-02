Krisis Solar Berlanjut di Abdya

* Stok di SPDN Ujong Serangga tak Mencukupi

BLANGPIDIE - Krisis stok minyak solar bersubsidi di SPDN (Solar Paket Dialer untuk Nelayan) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya) belum teratasi. Kuota yang diberikan Pertamina sebanyak 80 ton atau 80.000 liter per bulan tak mencukupi kebutuhan karena cuma bertahan sekitar 19 hari.

SPDN Ujong Serangga yang dikelola Koperasi Perikanan Rehabilitation and Empowermant of South West Coast of Aceh (Koperkan REFCA) melayani kebutuhan solar untuk sekitar 140 unit boat ikan ukuran di bawah 30 GT (gross tonnase). Boat tersebut berasal dari Kecamatan Susoh, Tangan-Tangan, Setia, dan Manggeng.

Pengelola SPDN Koperkan REFCA Ujong Serangga, Ermisal yang dihubungi Serambi, Jumat (15/2), menjelaskan, kuota minyak solar yang diberikan Pertamina sebanyak 80 ton per bulan tidak mampu melayani kebutuhan BBM boat ikan ukuran di bawah 30 GT se-Kabupaten Abdya yang berjumlah sekitar 140 unit.

“Kuota 80 ton solar per bulan hanya bertahan sekitar 19 hari atau habis di bawah tanggal 20 setiap bulan. Setelah melewati tanggal tersebut, stok solar kembali kosong di SPDN sehingga nelayan kalang kabut,” kata Ermisal. Solar tersebut, jelasnya, dijual dengan harga subsidi Rp 5.150 per liter. “Pembelian hanya kita layani bagi awak boat yang memiliki rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Abdya,” ujarnya.

Ermisal menyebutkan, idealnya Pertamina memberikan kuota minyak solar sebanyak 160 ton per bulan. Jumlah itu, diyakini dia, mampu melayani kebutuhan sekitar 140 unit boat ikan ukuran di bawah 30 GT se-Kabupaten Abdya. “Kita sudah usulkan penambahan kuota solar kepada salah seorang pejabat Pertamina ketika meninjau SPDN Ujong Serangga pada 30 September 2018 lalu. Tapi, tidak ada tindaklanjutnya hingga saat ini,” tukas dia.

Belakangan, beber Ermisal, Pertamina meminta rekomendasi dari DKP Abdya sebagai salah satu persyaratan usulan penambahan kuota solar untuk SPDN Ujong Serangga. Rekomendasi yang diminta Pertamina itu berisikan data jumlah boat ikan 30 GT ke bawah dan jumlah kebutuhan solar per bulan. “Kita sudah dua kali menanyakan rekom tersebut kepada DKP Abdya, tapi masih saja dalam proses,” ungkap Ermisal.

Dia menegaskan, sepanjang penambahan kuota solar belum mendapat pertimbangan Pertamina Unit Pemasaran I Banda Aceh, maka persoalan krisis BBM bersubsidi itu di Abdya akan terus berlanjut. Kondisi ini akan berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha nelayan di daerah tersebut.(nun)