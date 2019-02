Sukses Jadi Jawara Miss Indonesia 2019, Ternyata Ini Jawaban Princess Megonondo Membuatnya Menang

SERAMBINEWS.COM - Apa yang membuat Princess Mikhaelia Audrey Megonondo dari Jambi memenangi final Miss Indonesia 2019 sekaligus mewakili Indonesia di ajang Miss World 2019?

Catatan TribunStyle.com, salah satu kuncinya adalah sukses menjawab pertanyaan dewan juri saat babak 7 besar menuju ke babak puncak Miss Indonesia 2019 .

Ini pertanyaan dari dewan Juri Miss Indonesia 2019 Liliana Tanoesoedibjo yang dijawab tangkas oleh Princess Mikhaelia Audrey Megonondo dari Jambi sehingga merebut mahkota Miss Indonesia 2019.

"As Miss Indonesia, you will received a lot of benefits, will not affects your private life but also your social life. If you’re chosen as Miss Indonesia, what will you do to maximized those benefits?” tanya Liliana berbahasa Inggris.

Kurang lebih arti pertanyaan Liliana adalah .....

"Sebagai Miss Indonesia, kamu nanti akan menerima sederet fasilitas dan keuntungan yang tidak saja mempengaruhi kehidupan pribadi, juga kehidupan sosialmu. Bagaimana kamu memaksimal segala fasilitas tersebut?"

Disodori pertanyaan tersebut, Princess yang fasih tiga bahasa, Inggris, Mandarin, dan Prancis ini pun memberikan jawaban dengan tenang yang kurang lebih berbunyi,

“Jika saya terpilih sebagai Miss Indonesia, saya akan memaksimalkan posisi dan power yang saya punya untuk menjadi ‘suara’ dari para anak muda, terutama kaum wanita muda untuk menginspirasi mereka terkait isu sosial politik dan isu lainnya.

Saya akan menyuarakan lebih vokal lagi, untuk para anak muda dan untuk menolong lingkungan sekitar untuk menjadi lingkungan yang lebih baik lagi,” jawab Princess lugas dalam bahasa Inggris.

Tepuk tangan riuh pun mendorong kemenangan dara manis ini.