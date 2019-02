VIDEO - Test Drive Motocross Honda di Kuta Malaka

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Aceh, PT. Capella Dinamik Nusantara menyelenggarakan kegiatan Honda Riding Experience dengan mengajak sejumlah media. Mereka merasakan pengalaman berkendara di jalanan Banda Aceh hingga ke Kuta Malaka Samahani Aceh Besar pada Sabtu (16/02/2019).

Pada kegiatan yang sekaligus memperingati Hari Pers Nasional ini Capella Honda menyediakan sepeda motor untuk merasakan sensasi berkedara, yaitu All New Honda CRF 150L, All New Honda PCX 150.

Arfi salah satu peserta mengatakan “untuk menunjang kinerja di daerah terpencil cocok menggunakan CRF 150L”

Di Kuta Malaka, para peserta melakukan test drive motor on-off sport yaitu All New Honda CRF 150L. Lintasan yang mereka lalui dengan berbatuan menanjak maupun turunan hingga menghadirkan petualang yang menyenangkan.

