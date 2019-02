21 Menu Makanan Baru Khas Nusantara di Penerbangan Garuda Indonesia

SERAMBINEWS.COM - PT. Garuda Indonesia resmi meluncurkan 21 menu khas nusantara yang akan disajikan dalam pesawat dengan beberapa rute penerbangan domestik.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah menerangkan, 21 menu baru khas nusantara itu suatu upaya agar pelanggan maskapai Garuda Indonesia tidak jenuh dengan menu lama.

Juga sebagai bentuk strategi maskapai pelat merah itu untuk melakukan peningkatan penggunaan jasa transportasi udara.

Baca: Ilmuwan Berhasil Pecahkan Teka-teki Lama Waktu Satu Hari di Saturnus



"Masyarakat cepat bosan, makan masakan garuda itu itu aja. Kita harus hadirkan sesuatu yang baru, sehingga orang cinta dan rindu dengan Garuda Indonesia bila menghadirkan sesuatu yang baru," tutur Pikri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (20/2/2019).

Ia menerangkan, ke-21 menu makanan baru yang mengambil tema 'The New Signature Dish of Indonesia' baru akan hadir dibeberapa penerbangan saja.

Seperti penerbangan domestik keberangkatan Jakarta, yakni rute Jakarta-Batam, Jakarta-Banjarmasin, Jakarta-Pontianak, Jakarta-Banda Aceh, Jakarta-Denpasar, Jakarta-Medan dan Jakarta-Lombok.

Baca: Trik PUBG Mobile Zombie Mode, Cara Agar Dapat Chicken Dinner dengan Habisi Tyrant

"Sejauh ini baru hadir dibeberapa rute saja, karena masih kita uji coba dulu. Kalau diminati tentu akan diperluas bahkan, sampai penerbangan internasional," ujar Pikri.

Ia mengungkapkan menu yang hadir pun bekerja sama dengan Sari Mande, kemudian dikelola oleh ACS (Aerofood Catering Service).

Beberapa menu diantaranya, terdiri dari 4 kategori menu yakni : "Signature Breakfast" (Nasi Uduk Betawi, Nasi Tutug Oncom, Nasi Lawu dan Nasi Goreng Spesial), "Signature Lunch" (Nasi Rendang Padang, Nasi Kuning Nusantara, Nasi Pesmol Ikan, Nasi Gudeg Jogja, dan Nasi Campur Bali), serta "Signature Refreshment" (Lontong Medan, Lontong Sate Ayam, Nasi Ulam, Nasi Kuning Manado, dan Nasi Langgi).

Baca: Fakta Unik tentang Orang Kidal, Ahli Bidang dalam Kepemimpinan hingga Punya Pola Pikir yang Brilian

Untuk menjaga kualitas rasa diatas 30 ribu kaki, pihak Garuda yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk menggunakan teknologi canggih.

Kata Pikri, hal itu dapat menjaga cita rasa masakan walau berapa lama di atas udara.

Dari terobosan tersebut, Pikri pun berharap dapat berdampak positif dengan munculnya angka kenaikan penumpang Garuda Indonesia hingga tiga persen.

"Dari target kita tahun ini adalah 27 juta penumpang dan tentunya dengan semua layanan yang terus diperbarui, angka target itu bisa dipenuhi bahkan, melampaui. Untuk adanya layanan menu ini, kita targetkan dua sampai tiga persen kenaikannya," ungkap dia.

Baca: Kodim Aceh Jaya akan Kembangkan Pepaya Madu di Setia Bakti

Artikel ini telah tayang di Tribuntravel.com dengan judul Daftar 21 Menu Makanan Baru Khas Nusantara di Penerbangan Garuda Indonesia

Editor: Arif Setyabudi Santoso