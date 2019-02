Ria Ricis, Atta Halilintar Hingga Edho Zell, Ini 7 Youtuber Indonesia Berpenghasilan Miliaran Rupiah

Dari Ria Ricis, Atta Halilintar Hingga Edho Zell, Ini 10 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Miliaran Rupiah

SERAMBINEWS.COM - Youtuber Indonesia Ria Ricis dan Atta Halilintar dianugerahi Diamond oleh Google, Kamis (21/2/2019).

Plakat Diamond ini diberikan khusus untuk Youtuber dengan susbscribe 10 juta lebih.

Kedua orang ini disebut-sebut sebagai Youtubers dengan subscribers terbanyak di Asia Tenggara.

Hingga Sabtu (23/2/2019) siang, subscribers Atta Halilintar 11.359.683 subscribers.

Sementara Ricis Official akun Youtube Ria Ricis sudah tembus 10.415.691 subscriber saat tulisan ini dibuat.

Atta Halilintar dan Ria Ricis pun mengekspresikan kegembiraannya dengan memosting penghargaan Diamond dari Youtube ini di akun Instagram masing-masing.

"Pengahargaan Tertinggi Di Youtube DIAMOND PLAYBUTTON Ada Di tangan. Dulu cuman liat video orang2 Di HOLLYWOOD bisa pegang ini. Dear GOD, Thank u for the Strengh and Blessing INDONESIA BISA! WOWW BANGETTT!!" tulis Atta Halilintar di akun Instagramnya yang memiliki 4,5 juta pengikut.

Ria Ricis juga memoting kebersamaannya dengan Atta Halilintar di Instagramnya yang sudah memiliki 12,1 juta pengikut.

"bismillah Alhamdulillah! 10m pertama di Asia Tenggara. Titipan Allah luar biasa. utk teman2 milenial semua, ayo kejar mimpi dan jangan buang waktumu. apa yg kamu lakukan hari ini menentukan siapa kamu di masa yang akan datang. jgn lupa subscribe pewdiepie. nonton vlognya skrg," tulis Ria Ricis dalam postingan yang sudah disukai hampir satu juta pengikutnya," tulis Ria Ricis dalam postingan yang sudah disukai hampir satu juta pengikutnya.