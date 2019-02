Kapolri Serukan Rawat Damai

BANDA ACEH – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD mengatakan, kondusi Aceh saat ini relatif aman dan kondusif. Untuk itu, Kapolri meminta semua pihak di Aceh agar terus merawat perdamaian dan keamanan yang telah terwujud.

Hal itu dikatakan Jenderal Tito saat diwawancarai awak media di sela-sela kunjungannya ke Mapolda Aceh dalam rangka meresmikan gedung Dit Samapta, gedung Pelayanan Khusus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dit Reskrimum, dan juga meletakkan baru pertama pembangunan gedung pertemuan dan gedung Tipikor Dit Reskrimsus di Kompleks Mapolda Aceh, Sabtu (23/2).

“Tadi saya sudah sampaikan, Aceh sudah masuk kategori aman dalam pandangan Jakarta, kenapa? Karena semua even besar berlangsung dengan baik, baik even olahrga, even seni, semua berlangsung dengan baik,” kata Jenderal Tito.

Indikator lainnya, kata Tito, pelaksanaan Pilkada 2017 dan Pilkada 2018 di Aceh yang melibatkan masyarakat secara luas juga terselenggara dengan baik, aman, dan lancar hingga telah menghasilkan pemimpin daerah.

Padahal saat itu, hasil analisis pihak kepolisian, tiga provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Papua Barat, dan Aceh masuk dalam kategori rawan pelaksanaan pilkada. DKI Jakarta dengan persoalan protes terhadap Ahok, Papua Barat dengan persoalan kisruh etnik, dan Aceh sendiri karena adanya eks kombatan GAM yang sama-sama berkompetisi pada Pilkada 2017. “Tapi setelah berjalan yang goyang hanya Jakarta, sedangkan Aceh dan Papua aman dan lancar,” kata Kapolri.

Memang diakui Kapolri, meski ada gangguan-gangguan kecil soal keamanan, tapi menurut Tito hal itu masih bisa dikendalikan bersama oleh TNI/Polri. “Gangguan-gangguan itu tidak mengganggu program pemerintah. Ada kasus saya tahu, ada perampokan, penembakan, tapi lebih banyak motifnya itu ekonomi bukan faktor politik, sehingga kegiatan pemerintah dan masyarakat masih bisa berlangsung dengan baik, tidak terganggu,” kata Tito.

Sebelumnya, dalam sambutan saat acara seremonial peresmian gedung, Jenderal Tito juga mengingatkan semua pihak di Aceh untuk terus merawat perdamaian dan keamanan. Menurutnya, kunci merawat perdamaian adalah kekompakan semua stake holder, terutama pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, TNI dan Polri.

“Keamanan dan perdamaian ini harus dirawat, nggak boleh terulang lagi peristiwa masa lalu, apapun itu tidak boleh terulang, kita harus terus menjaga. Dinamika politik, sosial, itu biasa terjadi, ada rakyat yang kurang, ada yang lebih, pertarungan politik boleh saja terjadi, tapi jangan sampai mengorbankan keamanan,” tuturnya.

Mantan Kapolda Papua ini juga mengatakan, keamanan yang telah dirasakan masyarakat Aceh saat ini adalah sesuatu yang cukup mahal harganya. Dia mengibaratkan, keamanan sama seperti kesehatan. Kesehatan, menurut Tito, bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak akan berarti jika seseorang itu tidak sehat.

“Kita mau makan ini tidak bisa, makan itu tidak bisa. Begitu juga dengan rasa aman, rasa aman memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak akan ada manfaatnya, tidak bisa berjalan tanpa adanya jaminan keamanan,” kata Tito, bertamsil.