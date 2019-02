Liga Inggris Manchester United Vs Liverpool Malam Ini, Solskjaer tak Mau Tiru Taktik Jose Mourinho

SERAMBINEWS.COM - Liga Inggris malam ini menyajikan pertandingan antara Manchester United Vs Liverpool. Laga Man Utd Vs Liverpool akan berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu (24/2/2019) pada pukul 21.05 WIB.

Pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tak mau meniru taktik Jose Mourinho yang musim lalu mampu mengalahkan Liverpool pada Liga Inggris.

Jose Mourinho saat itu memilih untuk bertahan total dan memainkan bola-bola panjang dengan hanya memasang Marcus Rashford dan Romelu Lukaku di lini depan.

Ole Solskjaer enggan menggunakan cara tersebut, meski strategi Mourinho terbukti jitu sehingga membawa Manchester United menang 2-0 atas Liverpool.

"Kami sadar Liverpool akan menunggu kesalahan kami lalu menyerang balik, tetapi jika kami hanya bertahan, mereka bisa lebih mendominasi," ujar Solskjaer seperti dilansir Serambinews.com dari BolaSport.com.

Solskjaer mengungkapkan bahwa ia ingin Man United tidak hanya sekadar memenangi laga, tetapi juga tampil dominan.

"Hal itu selalu jadi fokus utama saya, yaitu memenangi laga. Saya tidak pernah memasuki sebuah laga hanya untuk kalah," kata Solskjaer.

Solskjaer pun menginstruksikan skuat asuhannya agar mampu mengulangi penampilan pada laga-laga sebelumnya saat melawan Liverpool nanti.

Sejak Solskjaer melatih Man United, klub tersebut memang belum menelan kekalahan selama menjalani laga Liga Inggris.

Man United meraih delapan kemenangan dan satu hasil imbang pada Liga Inggris bersama Solskjaer.