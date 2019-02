New Honda Mobilio Diluncurkan

BANDA ACEH - PT Prospect Motor selaku main diler Honda wilayah luar Jawa menghadirkan New Honda Mobilio pada ajang Honda Exhibition yang digelar di Showroom Honda Arista Banda Aceh, Sabtu (23/2). New Honda Mobilio yang baru diluncurkan di Aceh itu dijual dengan harga on the road Aceh mulai Rp 218.250.000/unit hingga Rp 275.250.000/unit.

Sebelumnya New Honda Mobilio ini sudah diperkenalkan pertama kali oleh PT Honda Prospect Motor (HPM) pada 21 Februari lalu di Jakarta. Mobil tersebut kini tampil dengan berbagai penyegaran pada eksterior serta beberapa fitur baru pada interior, yang ditawarkan kepada pelanggan tanpa adanya kenaikan harga dibandingkan model sebelumnya.

Kepala Cabang Honda Arista Banda Aceh, Riza Suryan Putra kepada Serambi menyampaikan, eksterior New Honda Mobilio kini dilengkapi dengan new projector headlamp with LED daytime running light untuk meningkatkan visibilitas pengendara saat berkendara, dan membuat tampilan New Honda Mobilio semakin elegan. Kemudian New Honda Mobilio juga menampilkan new 15 inch two tone alloy wheel dengan desain baru yang semakin sporty.

“Kesan stylish sekaligus sporty pada New Honda Mobilio juga semakin diperkuat dengan spoiler di bagian depan, samping serta belakang,” ujarnya.

Sedangkan di dalam kabin, New Honda Mobilio kini disegarkan dengan New 6,2 inch resistive touchscreen display audio yang dapat menunjang kenyamanan saat berkendara seperti hands free telephone, bluetooth connection, rear camera serta pemutar CD dan DVD.

Nuansa yang diberikan di dalam kabin juga semakin segar dengan tampilan warna baru pada bagian dashboard, dan interior yang berwarna hitam dan ivory (two-tone), serta pola kain baru yang melapisi seluruh kursi kabin.

Riza Suryan Putra menambahkan, sementara untuk varian New Honda Mobilio RS juga mendapat beberapa pembaruan seperti new projector headlamp with LED daytime running light serta new 15 inch two tone alloy wheel design, new shark fin antenna dan new smoked rear combi Lamp yang lebih memukau pada bagian kabin dalam.

“Nuansa sporty juga diperkuat dengan sentuhan warna orange pada dashboard, dan jahitan pada kursi mobil, serta desain baru pada bagian meter cluster berlogo RS. Sedangkan untuk head unit New Honda Mobilio RS telah dilengkapi new advanced 8 inch capacitive touchscreen display audio yang canggih dan modern,” jelasnya.

Selain pembelian secara cash, pelanggan juga dapat memperolehnya dengan pembelian secara kredit dengan uang muka mulai Rp 40 jutaan tenor sampai lima tahun. Informasi lebih lengkap, pelanggan dapat langsung ke showroom Honda Arista yang ada di Banda Aceh, Lhokseumawe, Bireuen, Langsa, dan Meulaboh.

New Honda Mobilio tersedia dalam tujuh pilihan warna yang terdiri dari taffeta white, lunar silver metallic, modern steel metallic, crystal black pearl, serta penambahan warna baru coffee cherry red metallic. Sedangkan khusus untuk varian RS memiliki dua pilihan warna lainnya, yakni phoenix orange pearl dan white orchid pearl.(una)