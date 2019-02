Rupiah Melemah, Kembali Bergerak ke Level Rp 14.000

SERAMBINEWS.COM - Rupiah kembali ke bergerak pada level Rp 14.000 –an perdagangan, Rabu (27/2/2019).

Mengutip Bloomberg, rupiah pasar spot Rp 14.014 dollar AS melemah 0,16% dari posisi Rp 13.992 per dollar AS pukul 10.15 WIB.

Serupa, pada kurs Jakarta Interbank Spot Dollar (Jisdor) rupiah ke Rp 14.004 per dollar AS atau melemah 0,10% dari Rp 13.990 per dollar AS.

Baca: Haul Akbar Masyayikh dan Habaib Se-Madura, Teriakan Prabowo Presiden Menggema dari Ribuan Warga

Padahal, dollar AS masih tertekan mendekati level terendah tiga pekan hari ini setelah Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menegaskan, bank sentral akan tetap sabar terhadap kebijakan moneternya.

Mengutip Reuters, indeks dollar terhadap sekeranjang enam mata uang utama berada pada posisi 96,056 setelah turun 0,4% semalam, melemah 95,948 yang merupakan terendah sejak 5 Februari.(*)