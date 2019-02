2 Lagunya Dibatasi KPID Jawa Barat, Bruno Mars Protes, Sempat Sebut Ed Sheeran

SERAMBINEWS.COM - Protes Bruno Mars Saat 2 Lagunya Dibatasi KPID Jawa Barat, Sempat Sebut Ed Sheeran

Penyanyi asal AS, Bruno Mars, menanggapi kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang membatasi penayangan dua lagunya, "That's What I Like" dan "Versace on the Floor", di wilayah Jabar.

Berdasarkan surat edaran bernomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019, dua lagu Bruno Mars termasuk dalam 17 lagu bahasa Inggris yang liriknya dinilai vulgar atau mengandung tema kehidupan dewasa oleh KPID Jawa Barat.

"Kepada Indonesia, saya memberi kalian lagu-lagu hits (seperti) “Nothin On You", “Just The Way You Are", & “Treasure”. Jangan samakan saya dengan penyimpangan seksual itu," tulis Mars dalam akun Twitter-nya, @BrunoMars, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (28/2/2019).

Sambil me-retweet artikel TIME tentang pembatasan tersebut, Bruno Mars juga menuliskan candaan berbau sarkasme dengan membawa-bawa nama rekannya sesama musisi, Ed Sheeran.

Sebagai informasi, satu lagu Sheeran berjudul "Shape of You" juga masuk ke dalam daftar lagu-lagu yang dibatasi itu.

"(Lagu) saya pernah "meledak" di Indonesia. Lalu kini datang Ed Sheeran bersama liriknya yang sakit menyimpang, membuat kami semua dalam masalah! Terima kasih, Ed," tulis Mars.

“I’m in love with the shape of you?” (penggalan lirik "Shape of You"). Serius @edsheeran? Kau monster! & jangan buat saya menyebut “Thinking Out Loud". Kau tidak malu?" tambahnya.

Adapun daftar lagu yang dibatasi jam tayangnya antara lain :

"Dusk Till Dawn" (Zayn Malik)