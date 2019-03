Oxford Economic Prediksi Indonesia Jadi Negara Emerging Market Terbesar Ketiga di Dunia pada 2028

SERAMBINEWS.COM - Oxford Economics memprediksi Indonesia akan menjadi negara emerging market nomor tiga yang menguasai perekonomian dunia satu dekade ke depan.

Pada tahun 2028, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%.

Tepat berada di bawah India dan Filipina yang diprediksi pertumbuhan ekonominya masing-masing mencapai 6,5% dan 5,3%.

Oxford Economics juga menjelaskan, kunci pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi adalah investasi dan peningkatan total faktor produktivitas alias total factor productivity (TFP).

TFP didorong oleh pertumbuhan riset dan pengembangan (R&D) serta kualitas sumber daya manusia.

"Pendalaman modal memainkan peran yang kuat dalam mendorong pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di seluruh emerging market," jelas Kepala Ekonom Asia Oxford Economic Louis Kuijs dalam rilisnya yang berjudul Sustained growth in EMs calls for thrift and innovation, terbit pekan lalu.

Kontribusi pendalaman modal dan TFP dalam peningkatan produktivitas masing-masing sebesar 24% dan 45%.

Hasil ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan Oxford Economics sepanjang 1998-2017.

Pendalaman modal ini berasal dari investasi. Emerging market pada prinsipnya dapat mengandalkan modal 'impor'.

Namun, pendalaman modal dalam bentuk tersebut sangat terbatas.