Ratusan Siswa Ikut Spectalabs 2019

BANDA ACEH - OSIS SMA Laboratorium (Labschool) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, mengadakan ajang kompetisi siswa SMP dan SMA sederajat bertajuk ‘Spectacular Conquer of Academic, Religion, and Art of Marvelous Labschool’ (Spectalabs), 1-3 Maret 2019 di sekolah tersebut, Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Kegiatan itu dibuka Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Zahrol Fajri SAg MH, Jumat (1/3).

Kegiatan itu diikuti sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat di Banda Aceh dan Aceh Besar, dengan total peserta dan pendamping mencapai 475 orang. Spectalabs memperlombakan 14 cabang yaitu try out, tahfiz, cerdas cermat, vokal solo, poster, tari kreasi, tari tradisi, tilawah, fotografi, akustik, film pendek, ranking 1, debat, dan kaligrafi.

Hadir pada pembukaan Spectalabs, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin SPd MPd, pimpinan Unsyiah, Ketua Yayasan Labschool Unsyiah, Dr Islahuddin, Ketua Komite Sekolah, HT Ibrahim, pejabat Dinas Perhubungan Aceh, Nizarli, serta para undangan lainnya. Selain aneka perlombaan dan pameran, panitia juga menggelar beragam stan yang menyuguhkan kuliner dan kerajinan tangan.

Kepala Disdik Aceh, Syaridin MPd menyampaikan dukungannya terhadap Spectalabs yang sangat efektif memotivasi serta mengembangkan prestasi akademik siswa. “Sehingga terjadi pertukaran informasi dan kolaborasi antara sekolah di Aceh, yang belum baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Hal ini penting untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Aceh,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, lanjut Syaridin, sekolah pelaksana dapat menjaring calon siswa unggul untuk jenjang SMA lewat bakat, minat, dan prestasi yang ditunjukkan peserta. “Labschool dapat memanfaatkan hasil kompetisi ini secara terbuka, untuk menyeleksi siswa terbaik untuk bersekolah di sini. Alangkah lebih baik jika para juara tingkat SMP di Spectalabs ini dibebaskan tes akademik masuk Labschool,” harapnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara Kepala SMA Labschool Unsyiah, Dr Nasir Usman MPd mengatakan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menonjolkan sisi pameran siswa, mulai tahun ini Spectalabs memperbanyak lomba yang bisa diikuti siswa SMP dan SMA sederajat. “Kegiatan kali ini lebih dominan lomba-lombanya dibanding pameran karya siswa,” ujarnya.

Terkait harapan Kadis Pendidikan Aceh tentang para juara Spectalabs agar dibebaskan tes akademik masuk Labschool, Nasir Usman mengapresiasi usulan itu dan akan mempertimbangkannya. “Kami akan pelajari kembali, tentunya untuk jenis lomba yang berorientasi pada akademik, seperti juara ranking 1, try out, dan juara olimpiade. Sebab Labschool banyak peminatnya, 400an setiap tahunnya, sementara yang diterima cuma 120 siswa,” demikian Dr Nasir Usman.(fit)