7.506 Pelajar SMP dan MTs di Bireuen Ikut Try Out, Persiapan UNBK April Mendatang

Pelajar SMPN 1 Bireuen mengikuti Try Out atau UTBK (Ujian Try Out Berbasis Komputer), di sekolahnya, Senin (4/3/2019).

Laporan Ferizal Hasan | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Sebanyak 7.506 pelajar tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bireuen, mengikuti try out atau UTBK (Ujian Try Out Berbasis Komputer), di sekolahnya masing-masing selama empat hari, 4-7 Maret 2019.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bireuen, M Nasir, melalui Kabid Pembinaan SMP, Zamzami kepada Serambinews.com di sela-sela meninjau pelaksanaan UTBK di SMPN 1 Bireuen mengatakan, sebanyak 7.506 pelajar itu terdiri dari 5.133 pelajar dari 86 SMP dan 2.373 pelajar dari 30 MTs.

"Tujuan Try Out atau UTBK ini untuk persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 22-25 April mendatang," kata Zamzami.

Baca: 532 Siswa SMA Ikut Tryout

Baca: Kepala SMA dan SMK di Bireuen Ikuti Sosialisasi Juknis UNBK-PAI

Baca: VIDEO – 109 Siswa Mengikuti Ujian Paket C Berbasis UNBK di Aceh Barat

Tambah Zamzami, mata pelajaran yang di try out kan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA.

Try out ini juga bertujuan untuk melihat mutu dan kualitas siswa dalam memahami kisi-kisi UN.

Ini juga sebagai pemetaan dan juga perangkingan sekolah, sejauh mana sudah mempersiapkan sekolah, kepala sekolah, guru dan siswanya dalam menghadapi UN.

"Kita juga akan memberi reward kepada sekolah terbaik," kata Zamzami.

Tambahnya, setelah try out akan dipanggil sekolah-sekolah untuk melihat hasil try out dan jika masih banyak kekurangan akan dapat segera memperbaikinya.

"Sekolah-sekolah masih banyak kekurangan fasilitas menghadapi UN," pungkas Zamzami. (*)