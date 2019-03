Sepakbola Spanyol Hasilkan 185 Ribu Lapangan Pekerjaan Hingga Kontribusi Pajak 4,1 Miliar Euro

El Clasico Barcelona vs Real Madrid

SERAMBINEWS.COM - Sebanyak 185.000 lapangan pekerjaan dihasilkan dari industri sepak bola profesional di Spanyol.

Tak hanya itu, industri ini juga telah memberikan kontribusi pajak sebesar € 4,1 miliar, dan penghasilan yang setara dengan 1,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Spanyol.

Hal tersebut merupakan hasil dari kajian independen yang dilakukan perusahaan konsultasi PricewaterhouseCoopers (PwC) mengenai dampak sosial ekonomi industri sepak bola profesional di Spanyol.

Laporan berjudul ‘Financial, Fiscal, and Social Impact of Professional Football in Spain’ ini dipresentasikan oleh perwakilan PwC, Jordi Esteve dan Pablo Bascones, berdasarkan data yang diambil dari musim 2016/17, menggantikan versi sebelumnya yang disusun dari data musim 2012/2013.

"Laporan ini menegaskan betapa pentingnya aspek sosial dan finansial untuk sepak bola profesional di Spanyol, dan selain itu juga menekankan betapa pentingnya membuat keputusan yang bertanggung jawab dan dipikirkan dengan matang tentang segala sesuatu yang memengaruhi industri yang sangat relevan bagi masyarakat kita," ujar Presiden LaLiga, Javier Tebas, dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Acara presentasi ini diakhiri dengan acara diskusi Bersama Asisten Manajer Periklanan España Global, Ester Borras, Sekretaris Jenderal Hosteleria de España, Emilio Gallego, dan Kepala Konten Movistar+, Ignacio Fernandez-Vega.

Hasil dari laporan ini menyimpulkan bahwa lapangan pekerjaan telah meningkat sebesar 28% dibandingkan dengan laporan dengan topik yang sama empat tahun lalu.

Kontribusi fiskal juga meningkat sebanyak 41%, dan kontribusi untuk aktivitas finansial LaLiga meningkat sebanyak dua kali lipat.

Total penghasilan yang berasal dari industri sepak bola profesional di Spanyol pada musim 2016/17, yaitu lebih dari EUR 15,69 miliar, setara dengan 1,37% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) negara.

Artinya, setiap Euro yang diterima oleh LaLiga berkontribusi sebanyak EUR 4,20 untuk keseluruhan ekonomi negara.