Bupati Simeulue Lantik Ketua dan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah
Bupati Simeulue Erli Hasim, melantik ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Simeulue, Rabu (6/3/2019), di Aula Sekdakab setempat.
SERAMBINEWS.COM/SARI MULIYASNO
Bupati Erli Hasim, melantik Ketua MPD Simeulue, Sarman Jayadi serta jajaran pengurus MPD periode 2019-2024, Rabu (6/3/2019).
Laporan Sari Muliyasno | Simeulue
SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Bupati Simeulue Erli Hasim, melantik ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Simeulue, Rabu (6/3/2019), di Aula Sekdakab setempat.
Ketua MPD Simeulue periode 2019-2024 yang dilantik, yakni Sarman Jayadi SH dengan susunan Wakil Ketua I Juaini Saili SE dan Wakil Ketua II M Ralidi.
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Pelantikan jajaran MPD Simeulue itu, turut disaksikan oleh Wakil Bupati Simeulue Afridawati serta unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala SKPK setempat. (*)
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Penulis: Sari Muliyasno
Editor: Yusmadi
Sumber: Serambi Indonesia