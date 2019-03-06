Bupati Simeulue Lantik Ketua dan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah

Bupati Simeulue Erli Hasim, melantik ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Simeulue, Rabu (6/3/2019), di Aula Sekdakab setempat.

Bupati Simeulue Lantik Ketua dan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah
SERAMBINEWS.COM/SARI MULIYASNO
Bupati Erli Hasim, melantik Ketua MPD Simeulue, Sarman Jayadi serta jajaran pengurus MPD periode 2019-2024, Rabu (6/3/2019). 

Laporan Sari Muliyasno | Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Bupati Simeulue Erli Hasim, melantik ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Simeulue, Rabu (6/3/2019), di Aula Sekdakab setempat.

Ketua MPD Simeulue periode 2019-2024 yang dilantik, yakni Sarman Jayadi SH dengan susunan Wakil Ketua I Juaini Saili SE dan Wakil Ketua II M Ralidi.

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Pelantikan jajaran MPD Simeulue itu, turut disaksikan oleh Wakil Bupati Simeulue Afridawati serta unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala SKPK setempat. (*)

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Penulis: Sari Muliyasno
Editor: Yusmadi
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