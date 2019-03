Warga Meksiko Dihantui Video 'Momo' Menyeramkan Michael Jackson, Polisi Bersiaga

SERAMBINEWS.COM - Kepolisian di Meksiko dilaporkan bersiaga setelah muncul video menakutkan di internet tentang sosok "Momo" yang meniru mendiang penyanyi Michael Jackson.

Dalam video itu, sebuah patung terinspirasi dari King of Pop dengan wajah mengerikan menggoyang-goyangkan kepalanya mengikuti lagu Smooth Criminal.

Dilansir Daily Mirror dan Daily Mail Kamis (7/3/2019), "Momo" Michael Jackson itu mengatakan bakal menghantui "kamar tidurmu" pukul 03.00 dini hari, dan berteriak hee hee.

Adapun nama patung mengerikan itu adalah Ayuwoki.

Diambil dari lirik Smooth Criminal terkenal yang berbunyi Annie are you okay?.

Meme tersebut dilaporkan awalnya berasal pada 2009, atau tahun di mana Michael Jackson meninggal, ketika patung itu menampilkan gerakan ikonik Sang Raja Pop.

Keberadaan meme menyeramkan itu membuat Kepolisian Negara Bagian Baja California Sur mengeluarkan keterangan resmi untuk menegaskan kabar itu tidak benar.

"Meski sebagian besar orang berpikir ini adalah keberadaan setan atau hantu, tidak ada perbuatan supranatural dalam kasus ini," demikian pernyataan polisi.

"Para remaja dan anak-anak yang membagikan video ini karena berpikir sangat keren telah menimbulkan ketegangan, kegelisahan, dan susah tidur," lanjut kepolisian.

Inilah Momo Michael Jackson yang beredar di internet dan membuat kepolisian di Meksiko bersiaga. (CEN via Daily Mirror)

Situs Argentina Infobae melaporkan pembuat patung itu mengaku dia membuatnya karena terinspirasi "raja" yang lain, Yakni King of Rock'n'Roll Elvis Presley.