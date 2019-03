Final ganda putra All England Open 2019 mempertemukan pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) Vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia), Minggu (10/3/2019) malam ini.

Head to Head Finalis All England Open 2019 - Ahsan/Hendra Unggul 2-0, Ada yang 11 Kali tanpa Balas

SERAMBINEWS.COM - Babak final All England Open 2019 akan bergulir malam ini, Minggu (10/3/2019) mulai pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 19.00 WIB.

Head to head atau catatan pertemuan para finalis All England 2019 ada di bagian akhir tulisan ini.

Jepang dan China menjadi negara yang paling banyak meloloskan wakil mereka ke final turnamen badminton berhadiah total 1.000.000 US Dolar ini.

Jepang dan China sama-sama memiliki tiga wakil di final turnamen yang dulu masuk dalam kategori superseries premier (sekarang BWF World Tour Super 1000).

Sementara Indonesia, Denmark, Malaysia dan China Taipei memiliki masing-masing satu wakil.

Satu-satunya wakil Indonesia adalah pasangan ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Ahsan/Hendra melaju ke final setelah menyingkirkan unggulan ketiga dari Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (21-19, 21-16).

Malam ini, Ahsan/Hendra akan bertanding melawan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Berdasarkan catatan pertemuan atau head to head yang dikutip Serambinews.com dari Bwfbadminton.com, pertemuan Ahsan/Hendra Vs Chia/Soh malam ini merupakan pertemuan ketiga.

Ahsan/Hendra unggul 2-0 atas pasangan Malaysia itu. Dua kali kemenangan diraih Ahsan/Hendra pada Indonesia Masters 2019 dan Malaysia International Challenge 2018.