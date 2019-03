Lucinta Luna Blak-blakan ke Hotman Paris soal Sumber Uangnya & Habiskan Dana Rp 1 Miliar untuk Oplas

SERAMBINEWS.COM - Pengacara Hotman Paris Hutapea baru-baru ini membongkar rincian biaya operasi plastik pedangdut Lucinta Luna.

Mulai dari dada, pinggang, hingga pantat, Lucinta Luna mengucurkan dana sekitar Rp 1 miliar demi terlihat seksi.

Hal tersebut dibongkar sang pengacara melalui unggahan kanal YouTube Hotman Paris Official pada Sabtu (9/3/2019).

Dalam video tersebut, tampak Hotman Paris keluar dari kantornya bersama Lucinta Luna.

Keduanya menuruni tangga dengan Lucinta Luna yang terus-terusan menunjukkan gaya seksinya saat berjalan.

"Look at this car. Come here, you're standing here (Lihat mobil ini. Kemari, kamu berdiri di sini-red)," kata Hotman Paris meminta Lucinta Luna berdiri di depan mobil mewah.

Sembari Lucinta Luna berpose seksi di depan mobil, video tersebut menunjukkan rincian harga operasi plastik Lucinta.

Berikut rinciannya:

Operasi Dada: Rp 100 juta

Operasi pinggang: Rp 190 juta