Syahrini Siap Jadi Istri Salehah untuk Reino Barack, Akan Lakukan Pengabdian Ini pada Suami Tercinta

SERAMBINEWS.COM -- Penyanyi Syahrini mengunggah foto terbaru berdua bersama sang suami, pengusaha Reino Barack, Minggu (10/3/2019),

Dalam unggahan tersebut, Syahrini dan Reino Barack tampak serasi mengenakan pakaian tradisional Jepang, kimono.



Keduanya mengenakan setelan kimono dengan dominasi warna hitam.

Dalam potret tersebut, Syahrini dan Reino Barack tampak tersenyum bahagia.

Seperti diketahui, sudah 10 hari Syahrini dan Reino Barack menjadi suami istri.

Penyanyi Syahrini dan Reino Barack ini menikah pada Rabu (27/2/2019) silam.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari laman Instagram @princessyahrini, Syahrini menyebut bahwa dirinya sudah siap menjadi istri yang baik dan solehah untuk Reino Barack.

Tak hanya itu, Syahrini juga mengaku siap mengarungi rumah tangga dengan Reino Barack karena memang mereka sudah dijodohkan langsung oleh Tuhan.

Hal tersebut karena jodoh tersebut adalah takdir yang dicipatakan Tuhan untuk setiap manusia yang ada di muka bumi ini.

"And We Created You In Pairs, Al-Qur’an 78:8 !