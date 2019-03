Pegadaian Sasar Kalangan Milenial

WALI KOTA Banda Aceh, Aminullah Usman dan Direktur Jaringan Operasional dan Penjualan Pegadaian Pusat, Damar Latri Setiawan, menandatangani prasasti seusai peresmian The Gade Coffee and Gold, yang disaksikan Senior Vice President PT Pegadaian Kanwil Medan, Hakim Setiawan, di Banda Aceh, Sabtu (9/3).

BANDA ACEH - PT Pegadaian (Persero) membuka The Gade Coffee and Gold ke-30, di Jalan Imam Bonjol Nomor 14, Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (9/3) malam, yang diresmikan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

Peluncuran gerai yang pertama di Banda Aceh itu guna menyasar kalangan milenial, yang merupakan bentuk upaya perseroan untuk menciptakan inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup milenial.

Direktur Jaringan Operasional dan Penjualan Pegadaian Pusat, Damar Latri Setiawan menyampaikan, The Gade Coffee and Gold bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah bagi kalangan milenial. “Gerai ini dilengkapi jaringan WiFi, sehingga memudahkan kalangan milenial untuk browsing,” ujarnya.

Gerai yang akan dibuka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB-23.00 WIB itu, juga melayani transaksi emas, beli maupun tabung emas. “Kehadiran The Gade Coffee and Gold ini dapat mengajak anak-anak muda yang belum menjadi nasabah, agar tidak sungkan lagi menjadi nasabah Pegadaian,” katanya.

Dikatakan, saat ini kalangan milenial sangat berpotensi sebagai calon nasabah dalam tiga sampai lima tahun kedepan. Tahun ini, Pegadaian menargetkan nasabah tumbuh 20,3 persen menjadi 12 juta jiwa.

Sementara itu, Pegadaian juga meluncurkan sebuah produk digital yaitu Pegadaian Syariah Digital Service (PDS). Serta meluncurkan produk rahn Hasan, yaitu program Pegadaian Syariah tanpa muknah (jasa) untuk satu barang. Barang-barang yang digadaikan pun semakin diperluas jenisnya, dengan uang pinjaman Rp 500 ribu dengan tenor dua bulan dan bisa diperpanjang satu kali.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dalam sambutannya menyambut baik kehadiran The Gade Coffee and Gold di Banda Aceh, karena dapat menjadi alternatif tempat ngopi dengan nuansa baru.

Menurutnya, hal itu juga dapat menguntungkan Banda Aceh, karena semakin banyak ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, serta juga dapat menambahkan kunjungan wisatawan ke ibukota provinsi Aceh ini.

Disamping itu, kehadiran The Gade Coffee and Gold di Banda Aceh juga dapat menyerap tenaga kerja, sehingga berkontribusi bagi upaya menekan angka pengangguran. Serta menumbuhkan sektor ekonomi lain, dan via pajaknya juga akan menambah PAD kota. “Jadi kami menyambut baik dan akan mendukung sepenuhnya setiap investasi baru di Banda Aceh,” demikian Aminullah Usman.(una)