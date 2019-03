Bina Antarbudaya Buka Program Pertukaran Pelajar ke Amerika Serikat, Ayo Mendaftar

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Yayasan Bina Antarbudaya pada tahun 2019 kembali membuka pendaftaran pertukaran pelajar ke Amerika Serikat (AS) bagi siswa kelas X (kelas I) SMA sederajat.

Pendaftaran program yang bernama Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (KL-YES) itu dibuka sejak 4 Maret dan akan ditutup pada 31 Maret mendatang.

Siswa dapat mendaftar secara online dan gratis, di website seleksi.bina- antarbudaya.or.id atau menghubungi nomor kontak 085361646474.

Untuk diketahui, KL-YES merupakan beasiswa penuh yang diberikan US Department of State, yang bertujuan menjembatani pemahaman antarbudaya dan saling pengertian, antara masyarakat negara-negara dengan populasi muslim dengan masyarakat AS.

Hal itu diungkapkan Coordinator Sending Bina Antarbudaya Chapter Aceh, Ratu Aisyah, Rabu (13/3/2019). “Persyaratan utama beasiswa KL-YES yaitu siswa X SMA sederajat, dan pada saat mendaftar harus berusia minimal 14 tahun 7 bulan dan maksimal 16 tahun 2 bulan,” ujar Ratu Aisyah.

Adapun syarat lainnya, kata dia, siswa harus memiliki nilai minimal 80 di semua mata pelajaran, dan aktif berorganisasi di dalam dan luar sekolah seperti OSIS, klub mading, rohis, drama, debat, atau organisasi lainnya.

Ratu mengatakan, KL-YES secara internasional sudah dilaksanakan sejak tahun 2003.

Sementara Chapter Banda Aceh mulai berpartisipasi pada program ini sejak tahun 2005 dengan mengirimkan tiga santri dari Pesantren Oemar Diyan Aceh Besar.

“Siswa yang dinyatakan lulus seleksi akan berangkat ke AS pada tahun 2020-2021. Selama 11 bulan, mereka akan menjadi duta muda Indonesia dan tinggal bersama keluarga angkat dan bersekolah di sana,” jelasnya.