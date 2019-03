Batal Terbang, Agus Wandi Staf UN Asal Aceh Selamat dari Kecelakaan Pesawat Ethiopian Airlines

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tak ada kata yang bisa diungkapkan Agus Wandi selain rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah menentukan takdir atasnya.

Rasa syukur itu tidaklah berlebihan diungkapkan putra asal Aceh ini saat mengetahui pesawat Ethiopian Airlines mengalami kecelakaan saat dalam penerbangan dari Addis Ababa Etiopia ke Nairobi, Kenya.



Seperti diketahui pesawat Ethiopian Airlines ET 302 jatuh pada Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 08.44 waktu setempat.

Sebanyak 149 penumpang dan 8 awak pesawat tewas.

Menurut Departemen Keamanan dan Keselamatan PBB di Kenya, total sebanyak 19 staf PBB meninggal dalam musibah jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines ET 302.

Dari jumlah itu, staf PBB di WFP kehilangan terbanyak dengan total 7 orang tewas.

PBB juga kehilangan staf dari UNHCR, International Telecommunications Union (ITU), The Food and Agriculture Organization (FAO), International Organization for Migration (IOM) di Sudan, Bank Dunia dan Misi Bantuan Khusus PBB di Somalia (UNSOM) dan enam staf dari kantor PBB di Nairobi (UNON).

Seyogyanya Agus Wandi yang merupakan staf PBB di UNDP akan menumpang pesawat Ethiopian Airlines ET 302 yang naas tersebut dengan jadwal penerbangan pagi waktu setempat.

Namun takdir menentukan lain. Agus Wandi mendapat kabar, jadwal keberangkatannya justru digeser untuk penerbangan pada malam hari dengan pesawat yang sama.

Namun Agus tak menjelaskan alasan pergeseran tersebut.