Soal OTT Ketum PPP Romahurmuziy, Ini Tanggapan Para Tokoh: Andi Arief Singgung TKN

SERAMBINEWS.COM - Berikut tanggapan para tokoh terkait penangkapan Ketum PPP Romahurmuziy oleh KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketua umum partai politik M Romahurmuziy.

Pada gelaran operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (15/3/2019) pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB, tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Ketua Umum PPP M Romahurmuziy di Jawa Timur.

Setelah penangkapan Romi, para tokoh pun memberikan tanggapan.

Berikut tanggapan tokoh terkait OTT KPK Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy.

Mahfud MD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD langsung merespon penangkapan Romi melalui cuitan @mohmahfudmd.

Pada cuitannya, Mahfud MD menyebut jika semua akan terungkap pada waktunya.

"Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta - ASUMSI --> As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.!" tulis @mohmahfudmd.

Andi Arief