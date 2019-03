Mitsubishi Gelar Triton Gathering

BANDA ACEH - PT Darussalam Berlian Motor selaku diler resmi Mitsubishi Niaga dan Triton di Aceh, kembali menggelar Triton Gathering, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (15/3) malam. Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan para pelanggan setia Mitsubishi.

Section Head Sumatera Section Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Ade Rolas Kurniawan kepada Serambi menyampaikan, selain menjalin silaturahmi dengan para customer dari seluruh Aceh, pihaknya juga menyampaikan terkait produk-produk dari Mitsubishi, perkembangan diler, dan berbagai program dari Mitsubishi. “Jadi untuk costumer terus kita berikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya mengapresiasi karena dari sisi penjualan Triton meningkat pada tahun lalu. Market share di Aceh, terutama Triton meningkat dari 56 persen periode Januari-Desember 2017 menjadi 67 persen pada periode Januari-Desember 2018. “Kita mau mengapresiasi kepada customer, karena sudah mempercayakan produk kita,” sebutnya.

Sementara Bisnis Manager PT Darussalam Berlian Motor, Willy Setiawan Sofian menambahkan, salah satu produk Mitsubishi yaitu Triton Athlete yang merupakan varian baru Triton yang mendapatkan penyegaran utama dari segi eksterior dan interior.

Triton Athlete yang diluncurkan pada International Motor Show (IIMS) April 2018 di Jakarta medapat respon yang cukup baik di Aceh. Ia menyebutkan untuk on the road Aceh, harga Triton Athlete AT Rp 548 juta/unit, dan Triton Athlete MT Rp 531 juta/unit.

“Selain untuk komersil, mobil ini juga nyaman digunakan untuk pribadi. Permintaannya hampir dari seluruh Aceh, wilayah timur dan barat selatan,” katanya. Dalam kegiatan Triton Gathering ini pihaknya juga menyediakan sejumlah hadiah doorprize untuk customer, antaranya televisi, sepeda, kipas angin, kulkas, dan lainnya.(una)