Aksi Teror Paling Berbahaya di Dunia, Salah Satunya Berada di Belanda yang Dilakukan Eks WNI

SERAMBINEWS.COM - Bagaimanapun segala bentuk teror tak bisa dibenarkan.

Pelaku teror (teroris) adalah musuh bersama, maka segala kegiatan mereka tidak mempunyai tempat di dunia layaknya koruptor.

Namun sayangnya selama manusia ada di bumi teror selalu ada membayangi.

Terbaru tentu kelakuan barbar Brenton Tarrant yang menyerang dua masjid di Selandia Baru.

Melansir dari politico.com dan wearethemighty.com, Minggu (17/3) setidaknya ada lima aksi teror yang membuat dunia terasa mencekam.

5. Pembajakan Luthfansa Flight 181

13 Oktober 1977, empat anggota Popular Front for the Liberation of Palestine yang menyebut diri mereka sebagai Commando Martyr Halima membajak pesawat Luthfansa Flight 181.

Tujuan pembajakan ialah mengamankan pembebasan Red Army Faction Leaders.

Pesawat bahkan didaratkan di Mogadishu, Somalia yang mendukung secara tak langsung gerakan teroris tersebut.

18 Oktober 1977 pemerintah Jerman Barat yang bertanggung jawab atas keselamatan 90 orang baik awak maupun penumpang pesawat Luthfansa 181 melakukan tindakan tegas.