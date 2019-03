All New Livina Diluncurkan

PENGUNJUNG melihat mobil All New Nissan Livina pada peluncuran di Suzuya Mall, Seutui, Banda Aceh, Sabtu (16/3/).

BANDA ACEH - All New Livina produk terbaru dari PT Nissan Motor Indonesia (NMI) kini hadir di Banda Aceh. Mobil yang diluncurkan di Suzuya Mall, Banda Aceh, Sabtu (16/3) malam itu merupakan generasi terbaru MPV Nissan.

Kepala Cabang Nissan Datsun Aceh, Hamdansyah kepada Serambi mengatakan, melalui kegiatan ini masyarakat dapat melihat langsung berbagai keunggulan yang dimiliki All New Livina. Disamping itu, ada juga sejumlah sales yang menjelaskan langsung kepada costumer terkait produk ini selama berlangsungnya peluncuran mobil tersebut.

Ia menyebutkan, harga All New Livina on the road Aceh sama dengan Medan, yaitu mulai Rp 212 juta/unit hingga Rp 277 juta/unit. Mobil ini memiliki tipe E MT dijual dengan harga Rp 212 juta/unit, EL MT Rp 237 juta/unit, EL A Rp 247 juta/unit. Serta tipe VE AT Rp 266 juta/unit, dan VL AT Rp 277 juta/unit. “Bagi yang mau pesan dapat langsung ke Showroom Nissan Datsun di Lampeunerut,” ujarnya.

Sementara untuk pilihan warna tersedia hitam, putih, silver, merah, grey, dan orange. Pada fitur keselamatan, produk ini sudah dibekali fitur hill start assist, vehicle dynamic control, dan traction control system. Varian E MT, EL MT, dan EL AT sudah dibekali anti-lock braking system (ABS) dan electronic braking distribution (EBD), sedangkan VE AT dan VL AT, ditambahkan braking assist (BA).

Ia menjelaskan, dengan adanya hill start assist saat berhenti di tanjakan, fitur ini membantu menjaga posisi mobil agar tidak mundur, sebelum kendaraan dipacu kembali.

Selain itu juga dilengkapi head unit 7 inch touch screen display with apple carplay and android auto, yang memberikan kemudahan untuk terhubung dengan smartphone kapan dan dimana saja. “Gunanya untuk menikmati musik sekaligus navigasi kemanapun perjalanan yang dilakukan,” tambahnya.

All New Livina juga dilengkapi dengan rear view camera with parking sensor, dual LED signature with DTRL, LED rear combination lamp yaitu pencahayaan lebih optimal dengan LED.

Sedangkan untuk kabin, dikatakan, mobil ini lebih lega dan nyaman serta premium dengan kursi berlapis kulit disetiap barisnya, serta ditambah ruang yang kedap suara. “All New Livina ini lebih tinggi dari tanah dibanding sebelumnya 175 milimeter, sekarang 205 milimeter,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya juga menyediakan satu unit All New Livina bagi customer yang ingin test drive. “Bagi yang mau test drive bisa langsung ke Showroom Nissan Datsun Aceh, di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneurut, Aceh Besar,” demikian Hamdansyah.(una)