Dijual Rp 2,4 Juta, Nokia 3.1 Plus Resmi Masuk Pasar Indonesia, Apa Saja Fitur yang Dimilikinya

Peluncuran Nokia 3.1 Plus di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

SERAMBINEWS.COM - Setelah resmi diperkenalkan pada Oktober 2018, Nokia 3.1 Plus akhirnya masuk pasar Indonesia.

Ponsel mid-range terbaru dari HMD Global ini menjawab tanggapan positif penggemar ponsel Nokia 3 di Tanah Air.

"Karena tanggapan positif yang besar dari para penggemar, kami memutuskan untuk menghadirkan (ponsel yang) lebih banyak fitur (dari) Nokia 3, seperti layar lebih besar, baterai lebih besar, dan pencitraan (kamera) terkini," ujar Miranda Warokka, Head of Marketing Indonesia for HMD Global di acara peluncuran Nokia 3.1 Plus di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Nokia 3.1 Plus juga merupakan penerus Nokia 3 sekaligus Nokia 3.1 yang telah diperkenalkan HMD Global di Indonesia beberapa waktu silam.

Dari segi desain, Nokia 3.1 Plus mengusung panel IPS berukuran 6 inci dengan resolusi 720 x 1.440 (aspect ratio 18:9).

Ponsel ini tidak memiliki poni pada bagian layarnya. Dengan begitu, bezel bagian atas dan bawah pun tampak terlihat lebar.

Pada aspek kamera, Nokia 3.1 Plus dibekali dengan dua kamera belakang yang masing-masing memiliki sensor 13 megapiksel (bukaan f/2.0) dan 5 megapiksel (bukaan f/2.4) sebagai depth sensor untuk membantu pemrosesan foto mode portrait/bokeh.

Dua kamera itu juga dilengkapi dengan LED flash.

Sementara di bagian depannya ada kamera selfie dengan sensor 8 megapiksel.

Spesifikasi hardware Nokia 3.1 Plus Untuk kinerja dan performa, Nokia 3.1 Plus digenjot dengan chipset Mediatek octa-core Helio P22 dengan kecepatan clock maksimal 2,0 GHz.