XL Dorong Mahasiswa Siap Masuki Revolusi Industri 4.0

CEO and Co-Founder Sensativ, Radhi Hersemiaji Kartowisastro, Head Sustainability and Comms Service, Andy Satrio Yuddho, dan Head of IoT Innovation XL Axiata, Boy Wicaksono, berfoto bersama pada kegiatan Youth Town Hall 2019, yang digelar di Unsyiah, Banda Aceh, Senin (18/3).

BANDA ACEH - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui program XL Future Leaders menggelar ‘Youth Town Hall 2019’, di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (18/3). ‘Youth Town Hall’ ini bertujuan meningkatkan dan menyiapkan anak-anak muda Indonesia untuk dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul di era Revolusi Industri 4.0.

Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih, mengatakan kepada mahasiswa dari berbagai kampus di Banda Aceh dan kota lainnya di Aceh, pihaknya memperkenalkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama para mahasiswa yang akan segera memasuki dunia kerja. “Melalui acara ini kami sekaligus mendorong mahasiswa Aceh untuk tidak ragu berkarya, dan memajukan industri digital nasional,” katanya.

Dikatakan, dalam acara yang dirancang interaktif ini, mahasiswa dapat bertanya dan berdiskusi dengan para pembicara yang sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak di industri berbasis teknologi digital. Tampil sebagai pembicara utama di acara bertema “IoT as Now Solution to Make Life Easier” ini adalah Head of IoT Innovation XL Axiata, Boy Wicaksono.

Ia berbicara mengenai revolusi industri 4.0 serta mengenalkan apa itu Internet of Thing (IoT), juga contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga dipaparkan mengenai laboratorium IoT milik XL Axiata yang bernama “XCamp”, laboratorium IoT pertama di Indonesia, dan program-program untuk memfasilitasi anak-anak muda dalam mengembangkan IoT.

Pembicara lainnya yaitu Radhi Hersemiaji Kartowisastro, seorang anak muda yang saat ini sedang merintis bisnis IoT sekaligus CEO and Co-Founder Sensativ, salah satu perusahaan penyedia solusi IoT di Indonesia.

Tri Wahyuningsih menambahkan, melalui workshop tersebut para peserta akan memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai revolusi industri 4.0 dan IoT sehingga membuka wawasan mereka terhadap masalah teknologi di masa depan. Harapannya, wawasan baru itu akan mendorong mereka untuk berkarya di bidang teknologi IoT yang belum banyak dieksplorasi dan bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara,” tambahnya.

Dikatakan, Aceh terpilih sebagai kota pertama untuk dilaksanakan Youth Town Hall dengan pertimbangan potensi dan antusiasme mahasiswa kota Serambi Mekah terhadap perkembangan dunia digital. Menurutnya, mahasiswa dan anak muda Aceh tidak sedikit yang sudah memanfaatkan sarana digital untuk mengembangkan bisnisnya.(una/rel)